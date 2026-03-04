Arbeiten am großen Bildschirm: Der neue Desktop-Modus macht aus Pixel-Smartphones eine Computer-Alternative – inklusive Maus- und Tastatursteuerung.

Pixel-Smartphones als Desktop-PC: Mit dem neuen Desktop-Modus können Nutzer ihr Pixel 8 oder neuer per USB-C-Kabel an einen Monitor anschließen und eine PC-ähnliche Oberfläche nutzen.

Berlin - Pixel-Nutzer können ihr Smartphone bald zusammen mit einem Monitor auch als Desktop-Ersatz benutzen. Mit dem jüngsten Feature Drop im März soll der Desktop-Modus Schritt für Schritt für alle Google-Smartphones ab dem Pixel 8 verfügbar werden.

Der Modus erweitert die Smartphones zusammen mit einem externen USB-C-Monitor um eine Desktopcomputer-ähnliche Oberfläche, die mit Maus und Tastatur angesteuert werden kann. Damit ist dann die Arbeit am großen Bildschirm auch in mehreren Fenstern möglich, etwa für Textbearbeitung, Fotos, Videostreams und mehr. Der Desktop Modus wird bereits seit 2025 in Test-Versionen von Googles Betriebssystem für Smartphones erprobt.

Neben Google hat auch Samsung für viele seiner Smartphones einen ähnlichen Modus im Repertoire. DeX erweitert beim Anschluss an einen USB-C-Bildschirm die Oberfläche ebenfalls in einen Compter-ähnlichen Anzeige- und Benutzermodus. Für die Einführung auf den Pixel-Smartphones hat Google laut „golem.de“ mit Samsung zusammengearbeitet.

Was ist noch neu im aktuellen Feature-Drop