Halle - Die Zahl der Kitas in Sachsen-Anhalt ist zuletzt konstant geblieben. Zum 1. März 2024 gab es 1816 Einrichtungen und damit ebenso viele wie ein Jahr zuvor, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte.

In der Zwischenzeit seien ebenso viele Einrichtungen geschlossen wie geöffnet worden, hieß es zum Kindergartentag am 21. April. In den letzten zehn Jahren seien 43 neue Kindertageseinrichtungen entstanden. Der Kindergartentag geht zurück auf den Geburtstag des Erfinders des heutigen Kindergartens, Friedrich Wilhelm August Fröbel (1782-1852). In Sachsen-Anhalt tragen acht Kitas seinen Namen.