Schnapszahl oder Tag der Liebenden? Für Heiratswillige in Sachsen-Anhalt stand der 14. Februar im vergangenen Jahr wieder ganz oben auf der Wunschliste. Was ist der Grund?

In den vergangenen Jahren ging der Trend bei der Wahl des Hochzeitstermins eher in Richtung Schnapszahl.

Halle - Der Valentinstag steht bei Hochzeitspaaren in Sachsen-Anhalt wieder hoch im Kurs. Entgegen dem Trend der vergangenen Jahre, in denen Tage mit einer Schnapszahl im Datum gefragt gewesen waren, sei der 14. Februar im Jahr 2025 wieder das beliebteste Hochzeitsdatum im Februar gewesen, teilte das Statistische Landesamt mit. 58 Paare gaben sich demnach am „Tag der Liebenden“ das Ja-Wort.

Beliebte Zahlenkombinationen für Hochzeiten bleiben gefragt

Das waren den Angaben zufolge 19 Prozent aller 298 Februarhochzeiten. Der 14. Februar 2025 war auch der beliebteste Hochzeitstag im ersten Quartal des vergangenen Jahres. Der zweitbeliebteste Hochzeitstermin im Februar war der 25.02.2025.

36 Mal wurde an dem Tag geheiratet. Ein Grund dafür könnte der Wochentag sein: Der 14. Februar fiel im vergangenen Jahr auf einen Freitag – dieser Tag ist bei Hochzeitspaaren generell sehr beliebt, sagte eine Sprecherin.

An welchem Tag wurde am meisten geheiratet?

Im Zeitraum Januar bis Oktober 2025 war nach einer vorläufigen Zählung der 25. Juli der beliebteste Hochzeitstag – 138 Trauungen fanden an diesem Tag statt. Der beliebteste Monat war demnach der Mai mit insgesamt 1.162 Eheschließungen. In dem Monat waren Tage mit einprägsamen Zahlenkombinationen am beliebtesten: Am 10.05.2025 wurde 116 Mal geheiratet und am 05.05.2025 insgesamt 111 Mal.

15 Paare erfüllten sich den Wunsch, am 25.05.2025 zu heiraten. Dafür ließen sich 130 Paare am Vortag trauen – der 24. Mai wurde damit zum beliebtesten Hochzeitsdatum im Mai.

August und Schnapszahlen: Diese Hochzeitstermine gelten 2026 in Sachsen-Anhalt als besonders gefragt

Prinzipiell zählen die Sommermonate in Sachsen-Anhalt zu den gefragtesten Hochzeitszeiten – allen voran der August. Viele Paare entscheiden sich wegen der meist stabilen Wetterlage, der langen Tage und der guten Planbarkeit von Feiern im Freien für diesen Monat.

Auch 2026 dürften daher neben einprägsamen Zahlenkombinationen vor allem Wochenendtermine im Hochsommer stark nachgefragt sein. Als aussichtsreiche Daten gelten etwa der 6. Juni 2026 (06.06.2026), der auf einen Samstag fällt, sowie weitere Sommer-Sonnabende wie der 20. Juni oder der 26. Juni 2026, die sich gut für größere Feierlichkeiten eignen. Offizielle Trends lassen sich erfahrungsgemäß jedoch erst im Nachhinein statistisch bestätigen.