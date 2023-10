Toben erwünscht! Das sind fünf der schönsten Spielplätze in Sachsen-Anhalt

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ - Kinder können hier ihrer Energie freien Lauf lassen, Eltern auch mal durchatmen: Spielplätze sind aus dem Alltag vieler Familien nicht wegzudenken. Umso wichtiger ist es, dass sie die Kleinen auch langfristig bei Laune halten. Eine Auswahl an besonderen Orten in Sachsen-Anhalt, an denen sich kleine und große Abenteuer erleben lassen: