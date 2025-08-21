Die finanzielle Vorbereitung auf den Ruhestand kann schon lange vor Renteneintritt sinnvoll sein. Einige Tipps, die angehende Rentnerinnen und Rentner dabei beachten sollten.

Frankfurt/Berlin - Setzen Sie fürs Alter auf ein Zusatzeinkommen aus Erträgen Ihres Wertpapiervermögens? Viele Anbieter haben Produkte im Angebot, die - wenn sie entsprechend ins Depot gebucht werden - genau ein solches einfaches, passives Einkommen versprechen. Das hat Yann Stoffel als für die Stiftung Warentest arbeitender Finanzexperte beobachtet. Er empfiehlt aber, nicht von so einem Produkt Gebrauch zu machen.

Solche Lösungen seien „fast immer mit zusätzlichen Kosten verbunden“. Und selbst wenn der Aufschlag nur gering sein sollte - im Laufe der Jahre können schon 0,3 Prozent Kostenaufschlag pro Jahr enorme Ertragseinbußen bedeuten. Wer sein Portfolio auf eigene Faust passend für den Ruhestand vorbereitet, komme häufig günstiger dabei weg, so Stoffel. Über regelmäßige Erträge kann sich etwa freuen, wer entsprechende Dividenden- oder Anleihe-ETFs in seinem Depot hält.

Was aber sollten angehende Ruheständler - ganz grundsätzlich - bei der finanziellen Vorbereitung beachten? Prof. Michael Heuser vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) hat vier Tipps parat: