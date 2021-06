Das ist der neue Spielplatz „Ameisenhausen“ in Halle

Halle (Saale) - Im malerischen Waldstück am Ende der Straße „Am Heidesee“ in Nietleben wurde am Freitag ein neuer Spielplatz eröffnet. Nach seiner letzten Modernisierung vor 10 Jahren wurde der Spielplatz nun komplett saniert und sogar noch erweitert. Vor der Erweiterung hatte der Spielplatz zwei Schauken und eine Wippe. Das große neue Highlight auf dem Spielplatz ist die Ameisenhaufen-Rutsche. Diese wurde in Zusammenarbeit mit Kindern und der Landschaftsarchitektin der Stadt Halle konzipiert und aus Holz gebaut. Das Thema des Spielplatzes ist die Ameise im Wald. Daher auch der Name „Ameisenhausen“. Die neue Rutsche ist nun das Prunkstück des Spielplatzes.

Knapp 200.000 Euro hat die Stadt für die Modernisierung und den teilweise Neubau ausgegeben, sagt René Rebenstorf, Beigeordneter für Stadtentwicklung und Umwelt. Das Geld wurde aus Eigenmitteln der Stadt investiert. Der Nietlebener Heimatverein war auch von Beginn an in die Konzeption eingebunden: „Die geschnitzten Holzameisen auf der Rutsche wurden durch Spenden subventioniert“, so Frank Scheer vom Heimatverein. Der Verein ist auch Spielplatzpate geworden. Außerdem sind zwei der Mitglieder als Paten bestimmt worden, die sich eng um den Spielplatz kümmern werden. Einmal im Jahr planen die Mitglieder ein Spielplatz-Fest für die Kinder. Dabei soll auch die angrenzende Pferde-Ranch eine Rolle spielen. (mz)