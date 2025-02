Magdeburg, Halle, Leipzig: Die Mamas stürmen die Tanzfläche, wenn "ihre" Party steigt. "Mama geht Tanzen" und "Mama feiert" haben sich als DAS Event für Mütter etabliert. Am Samstag, 22. Februar, geht es in Halle in der Palette wieder los. Welche Termine 2025 noch anstehen.

Hier gibt es was zu feiern: Einen Abend ausgelassen tanzen - ohne Kids - das geht bei der Reihe "Mama Geht Tanzen" - hier 2024 im Open-Air-Sky-Club in Leipzig.

Mama raus aus dem Alltag! Diese Party in Halle bringt Mütter auf die Tanzfläche. Den Samstag, 22. Februar, sollten sich Mamas vormerken! In Halle steigt die nächste „Mama geht tanzen“-Party – eine unvergessliche Nacht (fast) nur für Mütter!

Veranstaltet von Denise Kern findet das Event erneut in der Palette statt. Perfekt für alle Mütter, die sich eine Auszeit vom Familienalltag gönnen und mal wieder so richtig tanzen wollen. Und zwar nicht erst ab 23 Uhr bis früh in die Nacht. Nein - und das ist das Besondere an der Reihe - getanzt wird von 20 bis 23 Uhr.

Diese Zeit nutzen die Mädels in der Regel effektiv. Schon kurz nach 20 Uhr ist die Tanzfläche voll. Dafür geht es zeitig ins Bett, so sind alle am nächsten Tag wieder fit und liegen nicht mit einem pochendem Kater im Bett. Die Familie freut's ...

Das Konzept von "Mama geht tanzen": Tanzen, Feiern, Loslassen

„Mama geht tanzen“ ist keine gewöhnliche Party – hier stehen Mütter im Mittelpunkt! Die Idee dahinter: Ein Abend ohne Kinderspielzeug, ohne „Mama, kannst du mal...?“ – nur Musik, Tanz und gute Laune. Das Event richtet sich an Frauen, die sich nach einem stressigen Alltag einfach mal wieder frei und unbeschwert fühlen wollen. Das sind die Highlights:

Musik, die Mamas lieben: Von aktuellen Hits über 90er- und 2000er-Klassiker bis zu den besten Dancefloor-Beats – hier ist für jede was dabei.

Entspannte Atmosphäre: Keine überfüllten Clubs, keiner, der einen "angrabscht" – stattdessen eine Wohlfühlparty mit Gleichgesinnten.

Drinks & Specials: Neben Musik gibt es leckere Drinks und kleine Überraschungen, um den Abend perfekt zu machen.

Die Franchise-Idee zieht derweil Kreise in vielen Landkreisen, Städten, Ländern (bis in die Schweiz gibt es Partys). In Sachsen-Anhalt etwa wird in Wittenberg, Magdeburg und Halle gefeiert. Auch in Leipzig finden regelmäßig Mama-Events statt.

Veranstaltung: „Mama geht tanzen“: Das war die erste Party in Magdeburg. (Kamera: Michaela Schröder, Schnitt: Christian Kadlubietz)

Das sind die nächsten Termine für "Mama geht tanzen" 2025:

Halle: Samstag, den 22. Februar 2025, 20-23 Uhr, Palette, mit Resident DJ

Samstag, den 22. Februar 2025, 20-23 Uhr, Palette, mit Resident DJ Magdeburg: "Frauentags-Special": 8. März 2025, Factory Magdeburg, 20-23 Uhr

"Frauentags-Special": 8. März 2025, Factory Magdeburg, 20-23 Uhr Leipzig: "Frauentags-Special": 8. März 2025, Sky Club, mit DJ Dice & DJ Tomekk, 20-24 Uhr

"Frauentags-Special": 8. März 2025, Sky Club, mit DJ Dice & DJ Tomekk, 20-24 Uhr Wittenberg: 8. November 2025, Piesteritzer Hof

"Mama feiert", die Konkurrenz in Gelb

Was gut läuft, wird schnell kopiert: Die Reihe "Mama feiert" gibt ist mittlerweile auch schon über ein Jahr. Statt pink ist hier alles in Gelb gehalten - dem Erfolg tut das keinen Abbruch.

Das sind die Termine für "Mama feiert" 2025

Magdeburg: 15. März 2025, 20-23 Uhr, Prinzclub Mama feiert 1 Jahr

15. März 2025, 20-23 Uhr, Prinzclub Mama feiert 1 Jahr Halle: 5. April 2025, 20-23 Uhr, Turm

Zum Ticket gibt es einen Prosecco und Knicklichter für den Party-Effekt. Veranstaltet wird die Reihe von Jana Köhn aus Leipzig, die selbst Mama einer kleinen Tochter ist.

"Bereits seit 15 Jahren arbeite ich sehr aktiv in der Eventbranche. Für mich als Mama ist es schwer meine Arbeit und ausgelassenes Ausgehen mit Freunden im Alltag mit meiner Tochter zu verbinden", sagt sie. Deshalb finde Jana es eine tolle Möglichkeit, eine Party direkt für Mamas zu veranstalten, welche sich mit den Bedürfnissen ihres Alltags vereinbaren lässt.