Fasten wirkt sich positiv auf Körper und Geist aus. Auch im Kloster kann man in Sachsen-Anhalt fasten. In einem Kloster geht es besonders um das Schweigen.

Mehr als nur Verzicht: In diesen Klöstern in Sachsen-Anhalt kann man Fasten mit Anleitung

Alkohol, Schokolafe oder Fleisch? Nein, danke! Viele Menschen Fasten, um Körper und Geist zu reinigen. Einige Klöster in Sachsen-Anhalt bieten Fasten nach Anleitung.

Halle (Saale). Für viele Menschen ist das Fasten heute eine Möglichkeit, Körper und Geist zu reinigen. Fasten war lange eng mit Religion verbunden. Aus dieser Tradition heraus bieten Klöster in Sachsen-Anhalt heute auch Menschen ohne Konfession die Möglichkeit zur Abstinenz.

Fasten im Christentum

Nach Fasching beginnt für viele Menschen die Fastenzeit. Die christliche Fastenzeit dauert 40 Tage von Aschermittwoch bis Ostern. Inzwischen verzichten viele Leute auch ohne religiöse Gründe eine Weile auf bestimmte Lebensmittel. Da ist zum Beispiel die geliebte Schokolade oder Fleisch, oft auch Alkohol. Oder sie machen eine Fastenkur und essen tagelang nur sehr wenig. Auch andere Religionen kennen solche Fastenzeiten. Am 19. Februar begann im Islam der Ramadan. Im Judentum geschieht Fasten zu Jom Kippur.

Heilfasten nach Buchinger ist populär

Meist wird die Methode des Heilfastens nach Otto Buchinger gewählt. Der Militärarzt entwickelte Anfang des 20. Jahrhunderts ein Konzept, das bis heute beliebt ist. Dabei wird die Aufnahme fester Nahrung zunächst reduziert und schließlich für ein paar Tage ganz eingestellt. Der Fastende nimmt dann nur Wasser, Tee und Brühe zu sich. Besonders wichtig in dieser Zeit: Dem Körper Ruhe und Entspannung gönnen.

Blutdruck, Blutzucker und Insulin: Welche Effekte hat das Fasten?

„Es ist schon lange bekannt, dass sich Fasten positiv auf Körper und Geist auswirkt“, sagt Marco Spielau, Diplom-Ernährungswissenschaftler und Dozent für Sporternährung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Zum Beispiel gingen entzündliche Prozesse im Körper zurück, der Blutzuckerspiegel normalisiere sich, die Zellen reagierten besser auf das Hormon Insulin und auch positive Auswirkungen auf den Blutdruck ließen sich beobachten.

Fasten hilft bei der Zellreinigung, Entzündungen und Rheuma

„Mit dem Fasten – etwa ab dem dritten Tag – setzt der Prozess der Autophagie ein, also der körpereigene Recyclingprozess. Dies dient der Zellerneuerung und Energiegewinnung“, so der Experte. Auch Menschen mit Erkrankungen könnten fasten – in Begleitung eines Mediziners. Einige Erkrankte würden sogar vom Fasten profitieren, erklärt Spielau.

Zum Beispiel Patienten mit chronisch entzündlichen Krankheiten wie Morbus Crohn oder auch Rheuma. „Der Effekt des Fastens: Beschwerden wie Schmerzen werden geringer. Oft hält der Effekt über Monate an.“ Die meisten Menschen empfänden die ersten drei Tage des Fastens als am schwierigsten, so Spielau. Danach würden viele davon berichten, dass Konzentration und Leistungsfähigkeit gesteigert sind.

Fasten, wo andere pligern: Kloster Huysburg

Unter dem Motto „Entschlacken für Leib und Seele im Frühjahr“ bieten die Mönche des Klosters Huysburg (Harz) vom 6. bis 15. März Fasten in Begleitung an – von jedem Teilnehmer medizinisch selbst verantwortet. Das Kloster wurde zwischen 1080 und 1084 als Benediktinerabtei gegründet. Heute ist Huysburg sowohl Teil der Straße der Romanik als auch die erste Station des Jakobsweges im Harzgebiet.

Wandern und Stille: Kloster Drübeck

Zum geistlichen Angebot des Klosters Drübeck am nördlichen Rand des Harzes gehören die Einkehrtage. Vom 15. bis zum 22. März geht es um das Heilfasten, Ende März kommen Interessierte zu stillen Tagen vor Ostern zusammen. Besucher finden dann Ruhe und Entspannung im Haus der Stille. Die früheste bekannte Erwähnung des Nonnenklosters Drübeck stammt aus dem Jahr 960. Heute führt vom Kloster aus der Klosterwanderweg in etwa 3,5 Kilometern nach Ilsenburg und zum dortigen Kloster.

Sanfter Sport und Leberwickel: Kloster Volkenroda

Ein Besuch in Thüringen lohnt sich für Fasten-Willige. Vom 22. bis 29. März findet im Kloster Volkenroda bei Mühlhausen eine Fastenwoche unter fachkundiger Leitung statt. In der stillen Umgebung des 1131 gegründeten Zisterzienserklosters beginnen die Tage dann mit sanftem Morgensport. An den Nachmittagen stehen Entspannung und Leberwickel im Mittelpunkt. Ergänzt wird das Programm mit geführten Wanderungen durch das Schaftal, wo mit etwas Glück schon die Märzenbecher blühen.

Mystik und Spiritualiät: Kloster Helfta

Im Gästehaus des Klosters Helfta (Mansfeld-Südharz) erleben Besucher eine Atmosphäre von Ruhe und Spiritualität. Ideale Bedingungen für Zeiten des Fastens. Fastenwochen finden über das ganze Jahr hinweg statt – schnell anmelden lohnt sich. Bis zum September sind schon alle Termine ausgebucht. Das Kloster war bereits im 13. Jahrhundert das geistige Zuhause der drei großen Mystikerinnen Mechthild von Magdeburg, Mechthild von Hackeborn und Gertrud der Großen. Heute leben hier sieben Schwestern.

Schweigen und Besinnung: Kloster Petersberg

Die Brüder und Schwestern der Kommunität auf dem Petersberg bei Halle bieten kein spezielles Fastenprogramm an. Für alle, die vor allem durch Stille und Schweigen zu sich kommen wollen, gibt es aber über das ganze Jahr viele Gelegenheiten zur Einkehr. Vom 6. bis 8. März gibt es mit dem Einkehrwochenende zur Passionszeit die Möglichkeit zu biblischer Besinnung, stillem Gebet und begleitender Seelsorge.