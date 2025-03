Quedlinburg/Wernigerode. - Der Harz gilt als Touristenregion. Die Restaurants bieten Menüs der Spitzenklasse für weitgereiste Gäste und Einheimische; für Hunde und Kinder gibt es zahlreiche Beschäftigungsmöglichkeiten.

Aber auch die Wanderer kommen im Mittelgebirge auf ihre Kosten. Wir haben die fünf schönsten Wanderrouten in allen Längen und Schwierigkeitsstufen zusammengestellt.

Der Jägerstieg im Harz: Ein Tipp für Kurzurlauber

Der Jägerstieg ist eine 1,16 Kilometer kurze Wegstrecke, die auch Kurzurlauber im Harz erwandern können. Gestartet wird am "Enjoy Harz Hotel" in Bockswiese. In nur 26 Minuten erschließt sich der Harz-Besucher den sagenumwobenen Harzer Wald und überquert die K36.

Lesen Sie auch: So schön! Das sind die Unesco-Weltkulturerbestätten in Sachsen-Anhalt

Zu guter Letzt endet die Route am Friedhof am Großen Kranicher Teich. Unser Tipp: Im Schneegestöber ist die Natur am Jägerstieg besonders schön anzusehen.

Der Klosterwanderweg: Erholung und Kultur auf 116 Kilometern

Der Harzer Klosterwanderweg verbindet auf einer Gesamtlänge von 116 Kilometern Erholung, Kultur und eine vielfältige Kloster- und Kirchenlandschaft. Eine der Touren ist mit 3,14 Kilometern auf eine Dauer von knapp anderthalb Stunden ausgelegt. Sie startet am malerischen Kloster Ilsenburg in Sachsen-Anhalt.

Lesen Sie auch: Tourismus im Oberharz: Diese Orte sind bei Gästen am beliebtesten

Von dort aus können sich Wanderer ihren Weg durch den Harzer Mischwald bahnen und Verschnaufpausen an den zahlreichen Teichen einlegen, die in früheren Zeiten der Fischzucht der Klöster dienten und heute malerisch eine Ahnung vom Leben in der Vergangenheit zeichnen. Ziel- und Endpunkt bildet das Kloster Drübeck.

Rundwanderung von Bad Harzburg zum Luchsgehege und zurück

Wer den ansonsten scheuen Luchsen einmal ganz nah sein und ihnen sogar beim Fressen über die Schulter schauen möchte, dem sei diese Tour zum Luchs-Schaugehege an der Rabenklippe empfohlen. Der Ausgangspunkt ist das Haus der Natur in Bad Harzburg. Die Rundwanderung ist mit acht Kilometern Länge und einer Dauer von drei bis vier Stunden etwas anspruchsvoller.

Lesen Sie auch: Große Tourismus-Pläne: Landkreis Harz kann den Brocken kaufen und aufpolieren

Vom Startpunkt ist es möglich, den Anstieg von rund 220 Metern auf den Burgberg mit der Seilbahn zu erklimmen. Weiter geht es dann an den Ruinen der Harzburg und dem Kreuz des Deutschen Ostens vorbei zum Luchsgehege. Dort finden mittwochs und samstags um 14.30 Uhr Fütterungen statt. In der Waldgaststätte Rabenklippe können Wanderer sich stärken, bevor der Rückweg durch das Kalte Tal mit einem Abstieg von rund 400 Metern angetreten wird.

Der Schalker Grabenweg: Wandertipp für Familien

Der Schalker Grabenweg ist mit einer knappen halben Stunde Wanderweg einer der kürzeren - und familiengerechten - des Harzes. Ausgangs- und Endpunkt der Wanderung ist der Ort Hahnenklee. Auf einer Länge von 1,53 Kilometern kann der Wanderer einen wunderschönen Blick auf den Oberen und Mittleren Grumbacher Teich erhaschen.

Außerdem ist bei Festenburg einer der Lochsteine aus dem Jahre 1752 zu sehen. Diese Steine galten als Eigentumsgrenze an einem Bergwerk. Bevor dieselbe Route wieder zurück nach Hahnenklee angetreten wird, kann im Café Egerland eingekehrt werden.

Die Hahnenkleer Bergstraße: Idyllische Landschaft, kurze Route

Besonders idyllisch zeigt sich die Landschaft entlang der Hahnenkleer Bergstraße bei Goslar-Hahnenklee. Die Strecke ist kurz, aber zeigt das Mittelgebirge von seiner schönsten Seite. Gewandert wird entlang der Loipen bis zum Loipenkreuz.

Gestartet und beendet wird die Wanderung am Ende der Triftstraße beim Ferienpark. Wieder zurück bei Goslar-Hahnenklee liegen nach knapp 40 Minuten 2,24 Kilometer Wegstrecke hinter den Wanderern.