Ausgezeichnete Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie Was die Uni Halle besser macht als viele andere Hochschulen

Studium, Karriere und Familie – passt das überhaupt zusammen? An der Universität Halle ist das mehr als ein Ideal: Sie wurde erneut für ihre familienfreundliche Hochschulpolitik ausgezeichnet. Was hinter dem Gütesiegel steckt – und was andere davon lernen können.