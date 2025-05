Zum Kindertag lädt die Mitteldeutsche Zeitung am 1. Juni zum großen Familienfest in den Hauptbahnhof Halle ein. Denn das Gläserne Pop-Up-Redaktionsbüro öffnet wieder. Mit kreativen Mitmachaktionen, tierischen Highlights und einem ganz besonderen Andenken wird gefeiert.

Kinderfest mit Hüpfburg, Esel und Titelseiten-Star – das steckt hinter dem bunten Trubel am Bahnhof

Familienfest in Halle

Galaktikus, das Maskottchen der MZ-Kinderzeitung Galaxo, ist schon aufgeregt: Am Sonntag zum Kindertag ist er zum Kinderfest auch dabei.

Halle (Saale). Am Sonntag, den 1. Juni, wird der Hauptbahnhof Halle zur bunten Festmeile für Familien. Von 11 bis 17 Uhr findet dort das große MZ-Kinderfest statt – passend zum Kindertag. Der Eintritt ist frei. Wer möchte, kann an zahlreichen Mitmachstationen kreativ werden, sich sportlich ausprobieren oder einfach einen fröhlichen Nachmittag mit der ganzen Familie verbringen.

Lesen Sie auch: Wann das Gläserne Büro im Hauptbahnhof Halle wieder öffnet und Premiere: MZ zeigt Original des Siegermodells Zukunftszentrum zum Kindertag im Hauptbahnhof Halle

Basteln, hüpfen, lachen – ein Festtag mitten in Halle

Mit dabei ist das beliebte Maskottchen der Kinderzeitung, Galaktikus, das sich gern für ein Erinnerungsfoto zeigt. Clown Lulo sorgt mit bunten Luftballonfiguren und riesigen Seifenblasen für leuchtende Kinderaugen. Außerdem wartet eine große Clown-Hüpfburg auf kleine Energiebündel – ebenso wie frisch zubereitetes Popcorn und eine Schminkstation, an der Kindergesichter in bunte Fantasiewesen verwandelt werden.

Lesen Sie auch : Tipp für Familien zum 1. Juni Kindertag in Sachsen-Anhalt: Wo ausgelassen gefeiert wird

Sechs Mitmach-Stationen – und selbst in der Zeitung!

Ein besonderes Highlight sind die sechs Mitmach-Stationen, bei denen es nicht nur ums Ausprobieren und Mitmachen geht, sondern auch um tolle Preise – und eine ganz besondere Belohnung:

Beim Snag-Golf können sich Kinder im Umgang mit Schläger und Ball ausprobieren. Aber keine Sorge: Bälle und Schläger sind weich. (Foto: Golfpark)

1. Snag-Golf: Bei dieser Einsteiger-Version des Golfspiels geht es mit speziellen Schlägern und bunten Zielscheiben auf Punktejagd – kindgerecht und mit viel Spaß.

2. Bastelstation: Hier können kreative Köpfe eigene kleine Kunstwerke gestalten, malen, schneiden und kleben – alles unter Anleitung und mit viel Material zum Ausprobieren.

3. Mini-Redaktion: Wer sich schon immer gefragt hat, wie eine Zeitung entsteht, kann an dieser Station in die Rolle eines Kinderreporters oder einer Kinderreporterin schlüpfen. Es wird recherchiert, interviewt und es gibt sogar einen Presseausweis.

4. Speed-Station: Die Speedskater Halle haben sich eine sportliche Herausforderung ausgedacht, bei der es auf Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer ankommt.

Auch er ist wieder im Bahnhof und ein Star bei Selfies: Der Esel aus dem neuen theater. (Foto: Andreas Stedtler)

5. Eselreiten: Ein sehr geduldiger Esel steht bereit für eine kleine Runde auf dem Rücken des "Tieres" – wer möchte, kann sich trauen und eine Runde durch den Bahnhof reiten.

6. Wünsch dir was! Hier geht es ganz um die Kinder selbst: Was wünschen sie sich zum Kindertag? Die gesammelten Wünsche werden von der Redaktion aufgegriffen – vielleicht findet sich der eine oder andere bald in der Kinderzeitung wieder.

Alle, die an allen Stationen teilgenommen haben, erhalten zum Abschluss eine exklusive Titelseite der Mitteldeutschen Zeitung mit eigenem Foto – ein besonderes Andenken an einen bunten Festtag mitten in der Stadt.

Planen gemeinsam das Fest (von links): Anja Mall von den Mallikids, Natalie Henke vom Bahnhofsmagement, Jessica Quick von der MZ und Annemarie Holtzsch vom Golfclub. Naturlich darf Maskottchen Galaktikus nicht fehlen. (Foto: Dirk Skrzypczak)

Das Fest ist Teil der Wiedereröffnung des gläsernen Pop-Up-Büros der MZ im Hauptbahnhof. Dort finden künftig wieder regelmäßig Aktionen und Einblicke in die Arbeit der Redaktion statt – nicht nur für Kinder.

Ob basteln, reiten, entdecken oder einfach gemeinsam lachen – das Kinderfest bietet Unterhaltung für die ganze Familie. Wer am 1. Juni also noch keine Pläne hat, sollte sich den Besuch am Bahnhof Halle fest eintragen.