Halle (Saale)/MZ - Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, diese schon. Ab sofort sind die rasenden Reporter der MZ mit einer blauen E-Schwalbe in Halle unterwegs. Zu sehen ist sie ab 1. Juni auch im Hauptbahnhof. Dann kehrt die Lokalredaktion in das umgebaute Gläserne Büro zurück. Das wird am Kindertag groß gefeiert. An dem Tag laden wir ab 11 Uhr zu einem Familienfest an und in den Bahnhof ein. Die Details dazu folgen noch.