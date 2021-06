Bedeutung, Symbole und Gestaltung

Ein Licht in dunklen Zeiten, so werden Kerzen im kirchlichen Zusammenhang beschrieben. Zu den zeremoniellen Riten in der christlichen Kirche gehören Kerzen seit jeher dazu. Sie werden zu bestimmten Anlässen entzündet und symbolisieren Frieden und Liebe. Auch für die verschiedenen Anlässe Taufe, Konfirmation, Hochzeit, Tod ist es in der Kirche üblich, Kerzen zu entzünden. Worauf es dabei ankommt und wie sich Kerzen passend zu den verschiedenen Anlässen gestalten lassen, erklärt dieser Beitrag.

Taufe und Konfirmation: Eintritt in die christliche Gemeinschaft

Im christlichen Glauben sind die Feste der Taufe und der Konfirmation tief verwurzelt. Die Kinder oder Erwachsenen werden in die Gemeinschaft der Gläubigen aufgenommen und dürfen in der Folge am Leben in der Gemeinschaft teilnehmen. Heute sind Taufe und Konfirmation weniger essentiell. Gleichsam sind die Feiern für Christen in Deutschland nach wie vor wichtiger Bestandteil des Lebens der jungen Menschen.

Kerzen gehören hier zur Ausstattung der Täuflinge und Konfirmanden dazu. Eine Taufkerze ist der absolute Klassiker. Sie wird meist von einem der Taufpaten gehalten und während der Taufzeremonie an der Osterkerze entzündet. Neben einer Taufkette und einem Kreuz gehört die Taufkerze außerdem zu den beliebtesten Geschenken zur Taufe. Bei der Konfirmation sind Kerzen ebenfalls gern gesehen. Der Konfirmand kann sie selbst halten und entzünden. Das symbolisiert noch einmal seinen Übertritt ins kirchliche Erwachsenenalter.

Die Hochzeitskerze darf niemals fehlen

Ein besonders wichtiges Fest innerhalb des christlichen Glaubens ist die Hochzeit. Nicht umsonst heißt es „bis dass der Tod uns scheidet“. Eine Hochzeitskerze ist nicht nur am Tag der Trauung selbst von großer Bedeutung. Auch darüber hinaus entzünden viele Ehepaare ihre Hochzeitskerze, zum Beispiel am Hochzeitstag oder zu anderen besonderen Anlässen.

Tipp: Sowohl Tauf- als auch Traukerzen lassen sich in den meisten Shops problemlos personalisieren. Neben den Namen und dem Tauf- oder Hochzeitsdatum lassen sich der jeweilige Spruch auf der Kerze verewigen. Auch christliche oder andere Symbole (s. unten) finden auf einer schön gestalteten Kerze Platz.

Trauer- und Grabkerzen verleihen dem Gedenken Ausdruck

Gerade in dunklen Stunden spenden Kerzen Trost, Licht und Wärme. Deshalb finden sich auf Friedhöfen immer wieder Grabkerzen auf den einzelnen Gräbern. Sie spenden Licht und stehen außerdem für das Leben. Trauerkerzen unterstreichen diese Symbolik weiter. Die Trauerkerze lässt sich ebenfalls personalisieren, beispielsweise mit dem Namen der oder des Verstorbenen. Klassischerweise ist die Trauerkerze in Grautönen gehalten, während Tauf-, Konfirmations- und Hochzeitskerzen eher bunt gestaltet sind. Die Farbgebung soll den Gedenkcharakter der Kerze hervorheben und zeigen, dass jemandem gedacht wird, der nicht mehr unter uns weilt.

In jedem Fall ist es eine schöne Idee, bei all diesen Kerzen auf eine individuelle Gestaltung zu setzen. Shops, die sich auf diese Art von Kerzen spezialisiert haben, bieten zahlreiche passende Motive an, die sich mit wenig Aufwand für die persönlichen Bedürfnisse individualisieren lassen. Inspiration dazu findet sich in diesem YouTube-Video.

In den meisten Kirchen findet sich die Möglichkeit, Votivkerzen im stillen Gebet zu entfachen. (Foto: Pixabay.com © pixel2013 (CC0 Creative Commons)

Osterkerzen, Friedenslicht und weitere Kerzen in der Kirche

In der Kirche gibt es natürlich das ganze Jahr über Kerzenlicht. Dazu zählen einfache, meist weiße Kerzen, die immer brennen und ausschließlich Licht spenden sollen. Besonders bekannt sind außerdem die typischen Opfer- oder Votivkerzen. Sie brennen in großer Zahl an einem festgelegten Ort innerhalb der Kirche und können von jedem Gläubigen, meist gegen einen kleinen Obolus, angezündet werden. In der Regel ist das Entzünden dieser Kerzen mit einem Gebet verbunden. Viele Menschen gedenken so den Verstorbenen.

Es gibt daneben weitere Kerzen, die anlassbezogen entzündet werden. Hierzu gehört die Osterkerze. Traditionell wird sie am Ostersamstag entzündet, und zwar am Osterfeuer. In der evangelischen Kirche ist es üblich, dass die Osterkerze ganzjährig zu den Gottesdiensten entzündet wird. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit wird an Kirchen des sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem verteilt. Mit einer eigenen Kerze kann sich jeder das Licht abholen und es zu Hause brennen lassen. Das Friedenslicht wird von den Pfadfinderinnen und Pfadfindern aus Bethlehem nach Deutschland gebracht. Es soll Frieden und Verbundenheit zu allen Menschen der Erde bringen.

Wichtige christliche Symbole kurz erklärt

Auf der Osterkerze, den Tauf- und Traukerzen und manchmal sogar auf den Opferkerzen finden sich christliche Symbole. Im Folgenden werden die wichtigsten dieser Symbole erläutert:

Kreuz

Beim Kreuz handelt es sich um das wohl wichtigste Symbol im Christentum. Es steht für die Leiden und die Auferstehung von Jesus Christus, der der Überlieferung nach am Kreuz gestorben ist. So symbolisiert das Kreuz Hoffnung und den Glauben an die Erlösung und die Auferstehung.

Alpha und Omega

Vor allem auf der Osterkerze finden sich die Buchstaben Alpha und Omega. Wichtig ist dabei, dass sie beide immer zusammen vorkommen. Denn es handelt sich dabei um den ersten und den letzten Buchstaben des griechischen Alphabets. Entsprechend stehen sie für Anfang und Ende. Die allumfassende Bedeutung von Jesus wird mit diesen Buchstaben wiedergegeben.

Fisch

Der Fisch ist ein klassisches Symbol für die Zugehörigkeit zum Christentum. Schon früh war es das Erkennungszeichen der Christen. Der symbolische Fisch findet sich deshalb oft an Ketten oder als Aufkleber auf Autos. Es ist ein subtiles Zeichen für das Christentum.

Taube

Während das Kreuz für Jesus Christus steht, ist die Taube die Versinnbildlichung des Heiligen Geistes. In der Bibel wird das Symbol der Taube immer wieder bemüht, beispielsweise bei der Taufe von Jesus durch Johannes den Täufer und bei der Geschichte der Arche Noah. Nicht zuletzt deshalb wird die Taube immer wieder für Taufkerzen verwendet.

PX

Zwei weitere Buchstaben, die eine tief verwurzelte christliche Bedeutung haben, sind das P und das X. Die verbundenen Buchstaben gehören zu den ältesten Symbolen des Christentums überhaupt. Es steht für ein Zusammengehörigkeitsgefühl aller Christinnen und Christen.

Wasser

Das Wasser findet sich als Symbol auf Taufkerzen immer wieder. Es ist ein Sinnbild für Reinheit und Reinigung sowie für den Beginn des Lebens. Noch heute wird Wasser zur Taufe von Kindern und Erwachsenen verwendet. So werden Täuflinge symbolisch gereinigt.

Regenbogen

Nein, der Regenbogen hat im Christentum nichts mit der LGBTQ*-Bewegung zu tun. Viel mehr zeigt er die Verbundenheit zwischen dem christlichen Himmel und der Erde. Gott ließ, der Bibel zufolge, einen Regenbogen erscheinen, als die Sintflut überstanden war. Damit zeigte er seine Verbundenheit mit allem irdischen. Der Regenbogen wird als Symbol oft von der Sonne begleitet.