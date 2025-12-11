Bislang gab es ihn nur in großen Exportmärkten wie den USA oder Indien. Doch wenn Kia 2026 die zweite Stonic-Generation bringt, kommt der auch zu uns und zielt auf Autos wie VW T-Roc oder Ford Puma.

Kia erweitert sein SUV-Angebot und bringt mit dem neuen Kia Stonic einen kantigen Begleiter für Familie und Freizeit auf den Markt.

Frankfurt/Main - Kia erweitert seine SUV-Flotte und stellt dem Niro den Stonic zur Seite. Das haben die Koreaner bei einer digitalen Weltpremiere bestätigt und parallel die Produktion in Indien gestartet.

Als kantiger Kumpel für Familie und Freizeit fährt der Geländewagen mit einer Länge von 4,43 Metern in der Kompaktklasse und will dort Fahrzeugen wie den VW T-Roc oder den Ford Puma Konkurrenz machen. Er bietet bei 2,69 Metern Radstand laut Kia Platz für fünf Personen und hat mit 536 Litern einen vergleichsweise großen Kofferraum.

Diese Antriebe sind zum Start verfügbar

Beim Design orientiert er sich am großen Bruder EV9, bei der Technik dagegen bleibt er konventionell. Laut Kia gibt es zum Start zwei herkömmliche Benziner, die ausschließlich die Vorderräder antreiben. Im Basismodell arbeitet ein 2,0 Liter großer Sauger mit 110 kW/149 PS, im Topmodell kommt ein 1,6-Liter Turbo zum Einsatz, der mit 132 kW/180 oder 142 kW/193 PS angeboten wird. Später soll eine Hybridvariante eine schmale Brücke in die Welt der E-Mobilität schlagen.



Zwar ist der Stonic für die Europäer ein komplett neues Modell, für den Rest der Welt aber ein alter Bekannter. Denn in den USA oder in Indien wurde der kompakte Geländegänger bereits eine Generation früher angeboten.