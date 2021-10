Der Trick mit der Hauswand: Beleuchtung am Auto prüfen

München - Alle Lampen am Brennen? Das ist am Auto schnell geprüft. Alles was man braucht, ist zum Beispiel eine helle Hauswand, vor die man mit dem Auto fahren kann, so der ADAC. Ob eingeschaltetes Warnblink- oder Abblendlicht richtig funktionieren, zeigt ja bereits ein einfacher Kontrollgang ums Auto ohne Hilfsmittel.

Für einen Check der Bremslichter parken Autofahrer ihren Pkw rückwärts nah vor eine helle Wand. Wer auf die Bremse tritt, sollte auf jeder Seite des Wagens und in der Mitte, dort meist etwas höher, einen roten Lichtschein auf der Wand sehen. Das lässt sich über die Rückspiegel gut erkennen. Blinker zu jeder Seite machen sich durch ihr oranges Licht bemerkbar. Allerdings müssen Autos eine Einrichtung haben, die einen defekten Blinker bemerkbar machen, so der ADAC. Früher sei das das ungewohnt schnelle Blinken gewesen, das man auch im Display sehen konnte, wenn ein Blinker ausfiel.

Mit eingelegtem Rückwärtsgang zeigt sich das weiße Licht des Rückfahrscheinwerfers. Die Schlussleuchten werfen rote Flecken an die Wand. Die eingeschaltete Nebelschlussleuchte macht sich durch ihr helles rotes Licht bemerkbar. Dann drehen Sie das Auto um und stellen es mit wenigen Metern Abstand mit der Schnauze zur Wand.

So lassen sich auch Stand-, Abblend- und Fernlicht kontrollieren. Letzteres erscheint auf der Wand etwas höher, so der Autoclub. Die Leuchtpunkte etwaig verbauter Nebelscheinwerfer zeigen sich meist unter denen der Hauptscheinwerfer. Ist das Auto nah an der Wand und es ist nicht zu hell, lassen sich auch die Tagfahrleuchten erkennen.

Unterwegs im Dunklen lässt sich abschätzen, ob die Scheinwerfer richtig eingestellt sind. Die Hell-dunkel-Grenze des Abblendlichts sollte 50 bis 100 Meter vor dem Auto auf den Boden kommen, nennt der ADAC eine Faustregel. Ansonsten sollte eine Werkstatt nachprüfen.