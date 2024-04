Mehr als 70 Gastgeber präsentieren sich auf der rund sechs Kilometer langen Strecke von Freyburg bis Zscheiplitz. Was geboten wird und was man als Besucher wissen sollte.

Viel los in Freyburg: Am 1. Mai lädt die Weinstadt traditionell zum Weinfrühling ein. Mehr als 70 Gastgeber, Winzer und Gastronomen, werden sich präsentieren.

Freyburg - Unter dem traditionellen Motto „Junger Wein in alten Mauern“ feiert Freyburg am Mittwoch, 1. Mai, den nunmehr 20. Weinfrühling. Auf einer rund sechs Kilometer langen Strecke entlang der Ehrau- und Schweigenberge bis zum Freyburger Ortsteil Zscheiplitz begrüßen mehr als 70 regionale Winzer, Gastronomen, Vereine und Händler die Besucher aus nah und fern.

Besondere Neuerungen werde es nicht geben, wie Katrin Weineck, Geschäftsführerin des Freyburger Fremdenverkehrsvereins, auf Nachfrage mitteilte. „Der Weinfrühling ist im Bestand so erfolgreich und für die Gäste ein Erlebnis“, betont Katrin Weineck. Neben Wein stehen auch Musik und Kunst im Mittelpunkt.

Anreise mit Bahn möglich

Die feierliche Eröffnung findet ab 10.30 Uhr im Herzoglichen Weinberg statt – mit Bürgermeister Udo Mänicke, Weinbaupräsident Hans Albrecht Zieger und dem Weinadel von Saale und Unstrut. Im Anschluss spielt der Fanfarenzug Großjena zu einem Platzkonzert auf.

Mit einer Beilage – hier die Titelseite – blickt unsere Zeitung in der Samstag-Ausgabe auf den Freyburger Weinfrühling. (Foto: NT)

Empfohlen wird die Anreise mit der Unstrutbahn bis zum Haltepunkt Freyburg. Dort stehen Shuttle-Taxen bereit, die die Besucher von 11.30 bis 18.30 Uhr vom Bahnsteig in die Ehrauberge, zum Schützenplatz, zum Eckstädter Platz und zum Weingut Pawis nach Zscheiplitz bringen. Der Fahrpreis ist direkt im Taxi zu entrichten. Für Gäste mit dem Auto stehen mehrere ausgewiesene Parkplätze zur Verfügung: so in der Bahnhofstraße, am Netto-Markt, auf dem Schützenplatz sowie in den Ehraubergen, wie der Verein mitteilt. „Wir würden uns freuen, wenn die Gäste das teilweise gefährliche Wildparken unterlassen“, sagte Katrin Weineck. Auf der gesamten Strecke gilt ein Hundeverbot.

Tour mit Weinprinzessin

Auch in diesem Jahr ist an den Ständen entlang der Weinfrühling-Strecke ein Festglas in limitierter Auflage erhältlich. Es zeigt ein Weinberghaus aus den Ehraubergen. Bewirtschaftet wird dieser Weinberg vom Freyburger Weingut Grober Feetz. Am Weinfrühlingstag lädt der Freyburger Fremdenverkehrsverein zudem zu einer Wanderung ein. Treffpunkt ist 11 Uhr der Herzogliche Weinberg in den Ehraubergen.