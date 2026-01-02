Die Wolfsburger Ausstellung „Utopia. Recht auf Hoffnung“ erklärt jedes ihrer Kunstwerke und unsere Zeit zur „Phase der Polykrise“. In der sie viel Zuversicht entfachen.

Video in der Wolfsburger Ausstellung: „Try Again. Fail Again. Fail Better.“ (Wieder versuchen. Wieder scheitern. Besser scheitern) von Anetta Mona Chisa & Lucia Tkácová, aufgenommen im Jahr 2011

WOLFSBURG/MZ. - Selten spiegelte ein einführender Ausstellungstext so deutlich das Denken seiner Ausstellungsmacher: „Auch aktuell wird die Gegenwart von vielen Menschen als negativ, ja als bedrohlich wahrgenommen, denn wir erleben eine bisher so nicht gekannte Phase der Polykrise: Neben Kriegen, Genoziden, weltweiten Fluchtbewegungen, dem in vielen Ländern erstarkendem demokratiezersetzenden Populismus und Rechtsradikalismus sowie einem sich ausdehnenden Vertrauensverlust in Demokratien dominiert vor allem die menschengemachte Klimakatastrophe das Denken und Handeln vieler“, schreiben Andreas Beitin, Sebastian Mühl und Dino Steinhof vom Kunstmuseum Wolfsburg im gemeinsam verfassten Einführungstext zu ihrer neusten Ausstellung. Sie nennen sie „Utopia. Recht auf Hoffnung“.