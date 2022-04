Wie Julia Raab im WUK Theater Quartier mit Puppen und Figuren die ostdeutsche Geschichte erforscht

Julia Raab, „versteckt“ hinter Margot Honeckers Puppenkopf, erzählt in ihrem Figurentheater-Stück von Jungsein in der DDR.

Halle (Saale)/MZ - Wie war das denn: „Jung sein in der DDR“? Und interessiert das überhaupt noch jemanden? Offenbar schon, wie sich am Dienstagabend im WUK Theater Quartier am halleschen Holzplatz zeigte. Viele derer, die dort zur ersten Theaterpremiere der Sommerspielzeit unter dem Titel „Sehr kosmische Zeiten“ angetreten waren, werden in den 80er Jahren noch ihre Erfahrungen mit der verschwundenen ostdeutschen Republik gemacht haben.