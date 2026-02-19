Thommy Schmelz kennt man als engagierten Auswanderer bei "Goodbye Deutschland". Jetzt sorgt ein unerwarteter Krankenhausaufenthalt für große Sorgen. Seine Ehefrau hält die Community mit Videos auf dem Laufenden.

Palma. – Thommy Schmelz kämpfte im vergangenen Jahr in einem Krankenhaus in Palma um sein Überleben. Zwischenzeitlich lag er sogar im Koma. Nun teilte seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz den Fans eine weitere Hiobsbotschaft mit, wie Tag24 schreibt.

Traurige Nachricht auf Instagram: Thommy Schmelz erneut in Klinik auf Mallorca

Seine Lebensgefährtin informierte in ihrer Instagram-Story, dass Thommy Schmelz am Mittwoch erneut in eine Klinik eingeliefert wurde. Sie schrieb dort: "Bad News!!! Thommy ist seit Montag wieder im Krankenhaus."

Auch interessant: "Goodbye Deutschland"-Star lässt Kamerateam von Vox ans Sterbebett seiner Frau – Das ist der Grund

Auf den Fotos, die sie geteilt hat, sind Infusionen, eine Blutkonserve und Thommy Schmelz selbst zu sehen. Darauf sieht man ihn mit einem Katheter am Handgelenk.

"Goodbye Deutschland"-Auswanderer in Palma: Gesundheitszustand verschlechtert

Wenige Stunden später meldete sich Mermi-Schmelz erneut bei den Fans des Auswanderer-Pärchens auf Instagram und gab weitere Details zum Gesundheitszustand bekannt.

Auch interessant: „Goodbye Deutschland“-Star Hasi mit 58 Jahren gestorben – Fans nehmen Abschied

Demnach seien die Blutwerte ihres Ehemannes bei einem Kontrolltermin schlecht gewesen. Zudem habe er "ganz schwarzen Stuhlgang". Die Ärzte vermuten deshalb, dass Thommy an einer Magenblutung leidet.

Eine Magenspiegelung sei in der Klinik bereits gemacht worden. Am Donnerstag soll ein Ultraschall folgen. "Danach sehen wir weiter", schrieb Mermi-Schmelz zum Abschluss.

Wie Ehefrau Kathrin auf Instagram veröffentlichte, normalisierten sich Thommys Werte bereits am Donnerstagnachmittag wieder. Ihr sehnlichster Wunsch ist es, Thommy an ihrem Geburtstag bei sich zu Hause zu haben.

Thommy Schmelz: Gesundheitliche Probleme und Koma 2025

Seit Jahren leidet der TV-Auswanderer unter schweren gesundheitlichen Problemen. 2025 kämpfte er in einem Krankenhaus in Palma um sein Leben.

Im vergangenen Jahr kam es bei einer OP zu Komplikationen. Seine geschwächte Lunge wurde von Pilzen befallen. Er musste zwischenzeitlich künstlich beatmet werden.

Lesen Sie auch: Thommy Schmelz kämpft sich zurück ins Leben: So geht es dem Mallorca-Auswanderer

Die Entwarnung kam im August. Nach zwei Monaten im Krankenhaus durfte er wieder nach Hause, wo seine Ehefrau ihn pflegte. Seitdem hat er viele Therapien absolviert und sich Stück für Stück in den Alltag zurückgekämpft. Bis jetzt.