In seiner neuen Quiz-Show "Die perfekte Reihe" hat sich RTL-Moderator Daniel Hartwich einen ziemlich blamablen Schnitzer geleistet.

Peinlich! Das hat RTL-Moderator Daniel Hartwich in seiner Show verwechselt

Köln. - Eigentlich sollte die Show "Die perfekte Reihe - Das Bilder-Quiz" für RTL-Moderator Daniel Hartwich ein Neustart werden.

RTL-Show "Die perfekte Reihe" mit Quotenproblemen

Eigentlich. Denn das Ende April gestartete Format, von dem insgesamt drei Folgen geplant sind, schwächelt nach seinem soliden Start. Hartwich, der jahrelang mit dem Dschungelcamp und dem Supertalent oder "Let's Dance" Quotenerfolge feierte, muss nun vernichtende Kritik ertragen, wie Merkur berichtet.

Nicht hilfreich dabei ist zudem eine peinliche Verwechslung im Zusammenhang mit dem schwedischen Königshaus.

Auch interessant: Tanzmuffel Hartwich soll auf das Parkett: „Er traut sich!“

In der zweiten Folge von "Die perfekte Reihe" interessierte sich der Moderator für den Beruf von Kandidatin Melanie. Diese erzählte, dass sie ausgebildete Pilotin ist und auch schon den einen oder anderen Promi an Bord hatte.

„Sehr hoher Besuch war die Kronprinzessin Victoria von Schweden“, plauderte die Kandidatin aus dem Nähkästchen.

RTL-Moderator Daniel Hartwich mit peinlichem Fauxpas

Sichtlich beeindruckt hakt Daniel Hartwich nach: "Ist die nicht auch mit dem Mann zusammen, den alle Frauen so hübsch finden? Gustaf, heißt der nicht so? War der auch dabei?"

Zum Thema: Alle haben es gesehen: Dieses Malheur konnte Howard Carpendale überspielen

Die peinliche Verwechslung schien zumindest der Kandidatin, die weiter berichtete, dass Kronprinzessin Victoria ohne Ehemann geflogen sei, nicht weiter aufzufallen. Doch hatte Hartwich hier die Mitglieder der königlichen Familie ein wenig durcheinander gebracht.

Denn Kronprinzessin Victoria ist mit Prinz Daniel von Schweden verheiratet. Karl Gustaf ist hingegen der Vater von Kronprinzessin Victoria und der König von Schweden.

Quotenabsturz und Kritik in den sozialen Medien

Dies ist aber nicht die einzige Sorge, die Hartwich, der sich selbst noch nicht zu seinem Patzer geäußert hat, plagen: Sein TV-Projekt droht zum Fehlschlag zu werden.

Auch interessant: „Passiert!“: Warum sich ein offener Umgang mit Fehlern lohnt

Die nächste große RTL-Quizshow wird das Format vermutlich nicht, denn trotz des vielversprechenden Konzepts erreichte die zweite Folge am 5. Mai laut dem Branchenmagazin dwdl nur magere 5,5 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe. Das liegt weit unter dem RTL-Durchschnitt.

Lesen Sie auch: „Ich bin jetzt echt zu blöd“: Ilsenburger verpasst durch Fehler den großen Gewinn bei „Wer wird Millionär?“

Auch in den sozialen Medien gibt es kritische Kommentare wie "Also mir gefällt die Sendung überhaupt nicht. Weder das Quiz noch die Moderation kommen an die Qualität von 'Wer wird Millionär, heran" oder "Ich finde es immer gut, wenn man Neues ausprobiert, aber diese Sendung ist Käse".