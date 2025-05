Bei der "Let's Dance"-Sendung am Freitag trat René Casselly bei der Eröffnung auf. Nicht bei jedem kommt gut an, dass der einstige Sieger immer wieder in der RTL-Show zu sehen ist: Einige Fans sind genervt.

"So langsam reicht's!": Warum "Let's Dance"-Fans von René Casselly genervt sind

Köln. - Das Finale der diesjährigen Staffel der RTL-Show "Let's Dance" rückt immer näher. Doch wer die Sendung am 23. Mai gewinnt, treibt nicht alle Fans um. Manche ärgern sich vielmehr, dass ein Sieger aus einer vorherigen Staffel immer wieder in der Sendung zu sehen ist.

So stand neben den aktuellen Tanzpaaren bei der Entscheidungsshow am 2. Mai einer im Mittelpunkt, der sich den Pokal bereits geholt hatte: René Casselly.

Show-Gewinner René Casselly ist Teil der Eröffnungschoreografie

Zu Beginn der Show am Freitagabend trat Casselly bei der Eröffnungschoreografie umringt von den Profitänzern auf. Er gab sich als Superheld im knallgrünen Ganzkörperanzug.

Offenbar war das für einige "Let's Dance"-Fans zu viel des Guten. Die Dauerpräsenz von Casselly missfällt ihnen, wie in Kommentaren in sozialen Netzwerken zu lesen ist.

"Let's Dance"-Fans verärgert über Auftritt von René Casselly

Unter einem entsprechenden Instagram-Post zeigten sich die Zuschauer genervt. "Wenn er weiter so präsent ist, schaue ich nicht mehr. Er hatte seine Zeit, er hat gewonnen und gut ist. Wenn ihm das Tanzen so viel Spaß macht, dann soll er mit Kathrin on Tour gehen. Dann können die, die ihn mögen, sich das anschauen", lautet ein Kommentar. Caselly gehöre für ihn nicht zur "Let's Dance"-Familie, fügt der Schreiber hinzu.

Andere sehen das ähnlich: "Muss der eigentlich immer präsent sein? Kein anderer Gewinner drängt sich so in den Vordergrund, schrecklich selbstverliebt", schreibt jemand. Ein anderer meint: "Mal abgesehen von der albernen Performance: Wieso schon wieder der Casselly? So langsam reicht's!"

René Casselly siegt 2022 bei TV-Show "Let's Dance"

Der 1996 geborene Zirkus-Artist René Casselly ist TV-Zuschauern seit 2017 durch die Teilnahme an "Ninja Warrior Germany" bekannt. Damals belegt er den zweiten Platz. 2021 gewann er die Show als erster deutscher Ninja Warrior.

Bereits im Jahr darauf, 2022, holte er sich den Titel einer weiteren RTL-Show: Er gewann die 15. Staffel von "Let's Dance" gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger. Anschließend nahm er an den "Let's Dance"-Touren teil und siegte zuletzt auch beim Weihnachtsspecial 2024.

Fünf Tanzpaare bei "Let's Dance" noch im Rennen

Ob Casselly in dieser Staffel noch mehr Auftritte haben wird, ist ungewiss. Ebenso, wer den begehrten Pokal bei "Let's Dance" mit nach Hause nehmen wird. Fünf Tanzpaare sind bei der Show noch im Rennen:

Fabian Hambüchen tanzt mit Anastasia Maruster

Taliso Engel tanzt mit Patricija Ionel

Diego Pooth tanzt mit Ekaterina Leonova

Marie Mouroum tanzt mit Alexandru Ionel

Selfiesandra tanzt mit Zsolt Sándor Cseke

Am 9. Mai ab 20.15 Uhr stehen für die Kandidaten bei RTL die Trio-Dances auf dem Programm.