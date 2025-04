Daniel Hartwich moderiert seit 15 Jahren eine Tanzshow, obwohl er nicht als Meistertänzer gilt. Er ist selbst überrascht, wie nah ihm Walzer und Co. gehen. Jetzt deutet sich sogar ein Auftritt an.

Köln - TV-Moderator und Tanzmuffel Daniel Hartwich muss sich offensichtlich bald öffentlich zu Musik bewegen – entgegen seiner Neigung. „Wettschulden sind Ehrenschulden - und deshalb tun sie's wirklich: Herr Llambi und Daniel Hartwich tanzen am Freitag in Show 7“, verkündete RTL am Donnerstag in den sozialen Medien. Am Freitagabend wird die nächste Folge der von Hartwich präsentierten Tanzshow „Let's Dance“ bei RTL ausgestrahlt. Der Moderator gilt eigentlich als konsequenter Tanzverweigerer im „Let’s Dance“-Universum.

Ein Handschlag mit Folgen

Hintergrund für die Neuausrichtung sind Ereignisse aus der vorangegangenen Folge der Show. In dieser hatte Hartwichs Co-Moderatorin Victoria Swarovski zusammen mit Jurorin Motsi Mabuse die Hüften geschwungen und die Show mit einem Tanz eröffnet. Später forderte Mabuse Hartwich auf, nun auch ein „Opening“ zu präsentieren.

Der 46-Jährige besprach sich mit Juror Joachim Llambi und verkündete dann, dass man einen Contemporary zeigen werde. Contemporary ist ein recht freier, zeitgenössischer Tanzstil. Es gab sogar einen Handschlag. Allerdings machte Hartwich auch die Bemerkung: „Memo an mich: Kommende Woche gelben Schein einreichen.“ Der „gelbe Schein“ bezeichnet umgangssprachlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Trauen konnte man der Sache also nicht.

Juror Llambi bestätigt: Es wird getanzt

Dass die beiden Männer tatsächlich tanzen wollen, unterstrich Juror Llambi aber in einem ebenfalls am Donnerstag verbreiteten Video. Man werde zusammen „mal so richtig einen abrocken“, verkündete der strenge Wertungsrichter. „Er traut sich!“ Die Seite rtl.de schrieb: „Was viele für einen Scherz gehalten haben, wird nun aber Realität!“

Für Hartwich wäre es tatsächlich eine unerwartete Wendung. Erst kürzlich hatte er der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass er selbst nicht tanze. Als Beobachter und Teil der Show interessiere ihn das Thema gleichwohl schon. „"Let’s Dance" ist mein absolutes Lieblingsformat. Ich hatte am Anfang selbst nicht gedacht, dass mir das Thema Tanz und die "Let's Dance"-Familie mal so ans Herz wachsen“, gestand der 46-Jährige. „"Let’s Dance" ist Teil meiner Persönlichkeit geworden“, sagte Hartwich, „auch wenn ich selbst nicht tanze“.

Der Moderator präsentiert die populäre Tanzshow von RTL seit dem Jahr 2010. Am 28. April (21.15 Uhr, RTL) ist er allerdings auch wieder in einer anderen Rolle zu sehen. Dann präsentiert er erstmals seine neue Quiz-Show „Die perfekte Reihe – Das Bilder-Quiz“.