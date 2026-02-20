Die ARD-Serie „In aller Freundschaft“ verliert vertraute Gesichter. Zwei Darstellerinnen verlassen die Sachsenklinik. Weshalb die beiden aus der beliebten Serie ausgestiegen sind.

Bitter für "IaF"-Fans: Bei "In aller Freundschaft" kommt es zu einem doppelten Abschied.

Leipzig. – Bei der ARD-Serie "In aller Freundschaft" müssen sich die Zuschauer gleich von zwei beliebten Schauspielerinnen verabschieden. Annett Renneberg und Ella Zirzow haben die Sachsenklinik verlassen.

Annett Renneberg verlässt "In aller Freundschaft"

Renneberg spielte seit 2017 die Ärztin Dr. Maria Weber. In der Serie erkrankte ihre Figur an einem unheilbaren Hirntumor. Ein Schicksal, das nun auch ihr Serienende besiegelt.

"Natürlich ist es schwer, mich von meiner liebgewonnenen Figur, die ja auch ein Teil meines Lebens geworden ist, zu trennen", sagte Renneberg in einem Interview mit RTL.

In einem Instagram-Beitrag ergänzte sie: "Die Zeit vergeht wie im Flug und neun Jahre fühlen sich eher an wie fünf." Besonders während der Corona-Pandemie habe sie die feste Anstellung im Ensemble geschätzt, sie sei wie "ein Lottogewinn" gewesen.

Ella Zirzow hört bei IaF: Rolle wird neu besetzt

Noch länger als Renneberg war Ella Zirzow Teil der Serie. Bereits als Kind übernahm sie die Rolle der Lisa Schroth, Tochter von Dr. Roland Heilmann. Nun endet auch dieses Kapitel.

Auf dem Instagram-Kanal der Sachsenklinik hieß es, dass die Schauspielerin jetzt studiert. Zahlreiche Fans beglückwünschen sie dazu in den Kommentaren.

Die Figur aus der Handlung zu schreiben und damit Chefarzt Roland Heilmann einen weiteren schweren Verlust zuzumuten, kam für die Produktion nicht infrage. Stattdessen übernimmt künftig Louise Sophie Arnold die Rolle.

Schauspieler Thomas Rühmann, der seit Jahren Dr. Roland Heilmann verkörpert, würdigte Zirzow mit persönlichen Worten: "Sie war von Anbeginn eine Schauspielerin, selbst als kleines Mädchen."