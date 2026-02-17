Die ARD schmeißt einmal mehr ihr TV-Programm um. Dieses Mal ist die Arztserie "In aller Freundschaft" betroffen.

Die ARD-Serie "In aller Freundschaft" gehört zu den beliebtesten Serien des Senders.

Leipzig/DUR – Aktuell kämpfen die deutschen Athleten bei den Olympischen Winterspielen um Medaillen. Sowohl das Erste als auch das ZDF zeigen die diversen Wintersport-Wettbewerbe im Wechsel und schmeißen ihr tägliches Programm dafür um. Auch die beliebte Arzt-Serie "In aller Freundschaft" muss nun weichen.

Sachsenklinik wird von Olympia verdrängt

Am Dienstag, dem 17. Februar, dürften Fans der beliebten ARD-Serie "In aller Freundschaft" in die Röhre schauen: Um 20.15 Uhr wird es keine neue Folge geben.

Der Grund dafür sind die Olympischen Winterspiele. Statt neuen Geschehnissen aus der Sachsenklinik überträgt die ARD um 20.15 Uhr das Finale der Männer im Freestyle Big Air. Anschließend folgt die Live-Übertragung des Curling-Spiels zwischen Deutschland und der Schweiz, gefolgt vom vierten Lauf im Männer-Zweierbob.

Zum Abschluss des Wintersport-Tages kommen Eislauf-Fans auf ihre Kosten: Die ARD zeigt das Kurzprogramm im Eiskunstlauf der Frauen, bevor um 23 Uhr die Tagesthemen ausgestrahlt werden.

"In aller Freundschaft": So kann man die neue Folge bereits sehen

Wie die ARD-Serie auf Instagram verkündete, hält die Zwangspause nur eine Woche an. Am 24. Februar soll die neue IaF-Folge "Kampf oder Flucht" ausgestrahlt werden.

Wer so lange nicht warten kann, findet die neueste Ausgabe der Ärzte-Serie bereits ab 17. Februar, 21 Uhr, in der ARD-Mediathek.