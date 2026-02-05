Von "Bares für Rares" über "Der Bergdoktor" im ZDF bis hin zu "Sturm der Liebe" und "Wer weiß denn sowas?" im Ersten fallen aktuell etliche Sendungen der öffentlich-rechtlichen Sender aus. Wann die Folgen nachgeholt werden.

"Bares für Rares" und "Der Bergdoktor" fallen aus: Darum streicht das ZDF die Sendungen

In den kommenden Wochen streichen die ARD und das ZDF etliche ihrer Sendungen aus dem Programm.

Berlin/Mainz/DUR. - In den kommenden Wochen ändert sich das Programm von ARD und ZDF maßgeblich. Zahlreiche beliebte Sendungen fallen aus - darunter die Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" in der ARD sowie die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" und "Der Bergdoktor".

ARD und ZDF schmeißen Programm für Olympia über den Haufen

Der Grund für die Programmänderungen der beiden öffentlich-rechtlichen Sender sind die Olympischen Winterspiele. Diese finden vom 6. bis 22. Februar in den italienischen Austragungsorten Mailand und Cortina d’Ampezzo statt.

Für die ARD als olympischen Übertragungspartner haben die Sportereignisse Programmpriorität. Auch das ZDF überträgt Olympia an ausgewählten Tagen.

"Bares für Rares" und "Bergdoktor": ZDF-Sendungen setzen wegen Olympia aus

Für das ZDF ist die Trödelshow "Bares für Rares" ein Quotengarant. Von Montag bis Freitag können Fans immer von 15.05 Uhr bis 16 Uhr eine neue Folge gucken. Am 12., 16., 18. und 20. Februar müssen Fans jedoch auf die kultige Show von Moderator Horst Lichter verzichten. An diesen Tagen übernimmt das ZDF die Olympia-Übertragung.

Auch "Der Bergdoktor" Dr. Martin Gruber muss in eine Zwangspause. Am 12. Februar werden auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr die Olympischen Winterspiele übertragen. Ab dem 19. Februar kehrt "Der Bergdoktor" dann wieder wie gewohnt ins Abendprogramm zurück.

Diese ARD-Sendungen müssen für Olympia weichen

Im Ersten fallen die ARD-Soaps "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" am 17. und 19. Februar aus. Stattdessen überträgt die ARD dann die Olympischen Spiele. Am 16. Februar fallen die Sendungen zusätzlich aus, da dann der Rosenmontagsumzug gezeigt wird.

An allen anderen Werktagen laufen die Serien zur gewohnten Zeit: „Rote Rosen“ startet um 14.10 Uhr, „Sturm der Liebe“ folgt um 15.10 Uhr.

Auch die Fans der Quizsendungen "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" müssen stark sein. Am Freitag, den 13. Februar, müssen die Sendungen ebenfalls für Olympia weichen.

Das Erste zeigt werktags um 11.15 Uhr Wiederholungen von "Wer weiß denn sowas?". Auch in der ARD-Mediathek sind die Shows abrufbar.