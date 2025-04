Hamburg. - "Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen. Alles, was Rang und Namen hat, war bei uns zu Gast. Wir haben die unglaublichsten Fragen gestellt bekommen. Und es hat einfach Spaß gemacht, Teil dieser Sendung zu sein." So verkündete Elton im März seinen Rückzug aus der beliebten ARD-Show "Wer weiß denn sowas?".

Lesen Sie auch: Alle Termine auf einen Blick: Neue Folge vom "Riverboat" erst wieder am 9. Mai 2025

"Wer weiß denn sowas?": Abschied von Elton

Am Samstag war es nun so weit: Nach zehn Jahren und fast 1.300 Folgen wurde der Entertainer von seinen "Wer weiß denn sowas?"-Kollegen verabschiedet. Dass Elton das Finale der XXL-Ausgabe der Show zusammen mit Komiker-Kollege Oliver Welke gewann, rückte dabei schon fast in den Hintergrund.

Lesen Sie auch: Heiße Diskussion: Bause, Pechstein und Stratmann bald zusammen im Playboy?

Zuvor teilte Elton mit, dass er das Team vermissen werde und "mit einem weinenden und einem lachenden Auge" gehe. Und ganz emotional mit tränenden Augen wurde es dann beim Abschied auch. Publikum, Gäste und Team sahen sich Eltons Highlights aus den vergangenen Jahren an. Da musste der 54-Jährige schon schlucken.

Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton liegen sich in den Armen

"Das geht mit einem Abschied einher, da musst du jetzt durch", kommentiert Kai Pflaume den emotionalen Moment.

Bei diesem Satz kann Elton nicht mehr an sich halten - und schon liegt er sich mit Bernhard Hoëcker und Kai Pflaume in den Armen.

Auch interessant: Diese prominenten Gäste plaudern bei der nächsten NDR Talk Show

Noch rührender wurde es, als Sängerin Yvonne Catterfeld ein Abschiedslied anstimmte und Elton gleichzeitig zur Rückkehr aufforderte.

Elton verkündet Abschied aus ARD-Quizshow

Ob Elton zu der Sendung zurückkehrt, ist noch ungewiss. Auf seinem Instagram-Kanal begründet er den Schritt: "Aber ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben."

Auch interessant: Stefan Raab macht für RTL eine ESC-Show

Kai Pflaume kommentiert darunter: "Auch wenn ich deine Gründe gut verstehe, bleibt es trotzdem eine Entscheidung, die sehr traurig für uns ist 😢 Aber wir können wirklich stolz sein, was wir hier in den vergangenen 10 Jahren erreicht haben. Unglaublich, wie viel Spaß wir hatten 🤩💯👊🏻"

Und auch Bernhard Hoëcker zieht eine rührende Bilanz der gemeinsamen Zeit und Arbeit: "Oh man. Wir haben heute die letzte Folge von 'Wer weiß denn sowas?' dieser Staffel aufgezeichnet und somit hat auch Elton heute das letzte Mal zwischen A, B und C gewählt. Wenn man sich 10 Jahre gegenübersitzt und den anderen beim Verzweifeln zusieht, wenn man 10 Jahre in der Nachbargarderobe hockt und das Fluchen hört, wenns beim Zocken schlecht läuft und man 10 Jahre danach gemeinsam ins Hotel fährt und den Tag Revue passieren lässt, dann wächst man schon zusammen. Lieber Elton, neben mir ist immer ein Stuhl frei und Kai wird uns sicherlich immer das Publikum empfehlen, wenn wir keine Ahnung haben."

Lesen Sie auch: Schimanski und ESC: So erinnern sich Promis an 75 Jahre ARD

Gewinn für guten Zweck an Kinderrechtsorganisation "Terre des Hommes"

Neben Welke, Hoëcker und Pflaume waren auch Palina Rojinski, Marina Hoermanseder, Christoph Maria Herbst, Guido Maria Kretschmer und Torsten Sträter zu sehen.

Die 50.000 Euro, die Elton und Oliver gemeinsam erspielt haben, gehen für den guten Zweck an die Kinderrechtsorganisation "Terre des Hommes".

Die ganze Sendung ist in der ARD-Mediathek abrufbar.