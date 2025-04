Obwohl viele Fans traurig über die abgesagten Konzerte von Yvonne Catterfeld in Dresden und Leipzig sind, reagieren sie auch positiv auf die Ankündigung der Sängerin bei Instagram. Sie sind dankbar für Catterfelds Offenheit. Nicht jeder Künstler würde das so machen.

Fans froh über Ehrlichkeit: Yvonne Catterfeld tritt nicht in Dresden und Leipzig auf

Berlin/Dresden/Leipzig. - Zu wenig Tickets wurden für die geplanten Konzerte in Dresden und Leipzig am 23. und 25. Mai verkauft - deswegen hat die Sängerin und Schauspielerin Yvonne Catterfeld diese beiden Termine ihrer anstehenden "Move"-Tour abgesagt. Das teilte sie am Donnerstag auf ihrem Instagramkanal mit.

Sie wird ihre Tour in einem Monat am 14. Mai in Köln beginnen, doch die geplanten Auftritte in Mitteldeutschland fallen ins Wasser. Warum?

Lesen Sie auch: Beats statt Balladen: Das neue Image der Yvonne Catterfeld

Verkaufte Tickets in Dresden und Leipzig decken Tour-Kosten nicht

"Mir ist es wichtig, ehrlich mit euch zu sein", schreibt Catterfeld bei Instagram. Die Tour bringe hohe Kosten mit sich, da Menschen, die vor und hinter der Bühne arbeiten, bezahlt werden müssten und diese Summen zuletzt auch gestiegen seien. "Gleichzeitig möchten wir euch aber auch faire Ticketpreise bieten."

In Leipzig und Dresden sei die Nachfrage bisher aber so gering, "dass sich die entstehenden Kosten bei weitem nicht decken lassen und ich als Künstlerin bei dieser Tour draufzahlen muss." Die Sängerin betont in ihrem Instagram-Post mehrmals, dass es keine leichte Entscheidung gewesen sei: "Die Absage fällt mir überhaupt nicht leicht und ich bedaure sie sehr!"

Fans sind froh über Ehrlichkeit von Yvonne Catterfeld

Die Reaktionen ihrer Fans auf die Absage der Konzerte in Leipzig und Dresden fallen auf Instagram weitgehend positiv aus. Viele bedanken sich für Catterfelds Offenheit, ihre Erklärung dafür, warum die Konzerte ausfallen.

"Stark! Endlich mal ehrliche Worte zu verschobenen oder abgesagten Terminen. So kennt und schätzt man dich, liebe Yvonne", schreibt ihr Kollege, der Sänger Julian David. Auch der Sänger Fabrizio Levita begrüßt die Art, wie Catterfeld mit den Konzertabsagen umgeht: "Toll, vielen Dank für deine Offenheit und bei den Shows viel Erfolg."

Eine andere Nutzerin kommentiert unter Catterfelds Post: "Ich mag diese Ehrlichkeit, als immer dieses ominöse 'aus veranstaltungstechnischen Gründen'". Viele Fans schätzen offenbar die Ehrlichkeit der Sängerin und wünschen sich, dass andere in der Branche ähnlich reagieren würden: "Das ist doch mal echt eine tolle Reaktion. So sollte das jeder Künstler/in machen. Ehrlich währt am längsten."

Yvonne-Catterfeld-Fans haben Verständnis für Konzertabsagen in Dresden und Leipzig

Ihre Fans haben Verständnis dafür, dass die zwei Konzerte nicht stattfinden werden: "Das ist keine Schande! Das geht wirklich vielen Künstlern so. Für viele Menschen sind Konzerte zum Luxusgut geworden, und das gönnt man sich in unsicheren Zeiten weniger", schreibt eine weitere Instagram-Nutzerin unter dem Post von Catterfeld.

Tickets können zurückgegeben werden

Bereits gekaufte Tickets können Catterfeld zufolge an den Stellen, wo sie erworben wurden, zurückgeben werden. Die "Move"-Tour der Sängerin umfasste ursprünglich sieben Termine. Die Konzerte in Köln, Frankfurt, München, Hamburg und Berlin werden wie geplant stattfinden.