Inka Bause, Claudia Pechstein, Cordula Stratmann sowie Kim Fisher bekamen alle schon eine Anfrage, sich für den Playboy auszuziehen. Das erzählten sie in der MDR-Sendung "Riverboat" am 4. April 2025. Wer sich aus der Talkshowrunde wirklich auszog, war dann aber eine Überraschung.

Inka Bause war am 4. April einer der Gäste auf dem Riverboat.

Leipzig. - Auf dem MDR-"Riverboat" vom 4. April 2025 beichtete zunächst Inka Bause (56), dass sie zweimal vom Playboy angefragt wurde, ob sie sich für das Magazin ausziehen würde. Auch weitere Promis wie Kim Fisher, Cordula Stratmann sowie Claudia Pechstein hatten schon mehrfach Anfragen vom Playboy erhalten.

Doch wie sind die Frauen damit umgegangen? Hat eine von ihnen wirklich Ernst gemacht?

Inka Bause als Pin-Up-Girl in vielen Spinden

Zunächst ging es in der "Riverboat"-Sendung um Inka Bause und ihre Fotos als Pin-Up-Girl. Moderator Wolfgang Lippert (73) fragte sie: "Du hingst ja auch in den Spinden, so als Pin-up. Wie war dir das?"

Bause antwortete darauf: "Ach, ich fand das alles toll als junges Mädchen. Ich fand das alles super. Nur als der Playboy dann 1989 angefragt hat, für ganz viel Westkohle, habe ich es dann doch abgesagt, was ich auch völlig gut finde."

Playboy bekommt zwei Abfuhren von Inka Bause

15 Jahre später habe sie sogar der Chef des Playboys angefragt, ob sie sich doch ausziehen möchte. Aber Bause blieb konsequent: "Na, wenn ich's mit 16 nicht gemacht hab, werd' ich's jetzt mit Mitte 30 auch nicht machen. Ist nicht besser geworden."

Bause lehnte das Angebot des Playboys aber nicht gänzlich ab, denn sie erzählte: "Ich liebe auch den Playboy. Ich finde den wirklich auch interessant. Kämpfe immer noch für das Interview auf der letzten Seite, weil ich das am schönsten finde."

Claudia Pechstein erhielt sogar drei Anfragen vom Playboy

Eisschnelllauf-Legende Claudia Pechstein (53), die auch unter den Gästen auf dem "Riverboat" war, wurde bereits dreimal vom Playboy angefragt - und lehnte dreimal ab.

Pechstein dazu: "Weil ich denke auch, dass man sich anderweitig präsentieren kann." Ein Interview auf der letzten Seite zusammen mit Inka Bause könne sie sich aber vorstellen.

Claudia Pechstein, ehemalige Eisschnellläuferin, spricht während einer Pressekonferenz. Pechstein hat ihre Karriere beendet. Foto: dpa

Auch Moderatorin Kim Fisher (55) konnte der Playboy-Chef übrigens bisher nicht für eine Fotosession überreden.

Cordula Stratmann nimmt die Playboy-Anfrage mit Humor

Cordula Stratmann (61) reagierte humorvoll auf die Anfrage des Playboys. Sie habe eine Foto-Strecke vorgeschlagen, in der sie auf dem ersten Bild komplett angezogen zu sehen ist - und auf jedem weiteren Bild ein neues Kleidungsstück hinzukommt.

Die Reaktion des Playboy-Magazins auf ihren Vorschlag war vorhersehbar: "Ich hab nie mehr von denen gehört."

Cordula Stratmann war in der letzten Folge Riverboat am 4. April 2025 zum Plaudern aufgelegt. Foto: Imago/ Star-Media

Moderator Wolfgang Lippert war im Playboy abgebildet

Doch einer aus der Talkshowrunde outete sich, tatsächlich im Playboy-Magazin abgebildet worden zu sein: Wolfgang Lippert. "Ich habe es gemacht", berichtete er in der Sendung.

Ob nun in naher Zukunft ein Interview der drei Frauen auf der letzten Seite im Playboy zu lesen sein wird, bleibt ungewiss.