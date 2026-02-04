Fans von „Wer weiß denn sowas?“ müssen sich auf Änderungen einstellen. Die beliebte Vorabendsendung fliegt gleich mehrfach aus dem Programm. Das ist der Grund.

ARD setzt "Wer weiß denn sowas?" an mehreren Tagen ab – das steckt dahinter

Die ARD wirft ihr Programm um und verschiebt die Quizsendung „Wer weiß denn sowas?“ mehrfach.

Hamburg. - Die Fans der Quizshow „Wer weiß denn sowas?” müssen am Freitag, dem 6. Februar, stark sein. Die ARD wirft ihr Programm durcheinander und verbannt die Rate-Sendung vom gewohnten Sendeplatz um 18 Uhr.

Denn dann überträgt die ARD ab 18 Uhr die Olympischen Winterspiele aus Mailand.

Olympische Spiele verdrängen "Wer weiß denn sowas?" in der ARD

Auch in den nächsten Wochen fliegt die Show regelmäßig aus dem Programm. Abwechselnd mit dem ZDF überträgt das Erste die Wettkämpfe in Italien.

Lesen Sie auch: Elton kullern die Tränen beim Abschied von "Wer weiß denn sowas?"

Deswegen läuft "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume und seinen Ratefüchsen Bernhard Hoëcker und Wotan Wilke Möhring in der nächsten Woche nur am Dienstag und Donnerstag.

In der Woche ab dem 16. Februar läuft die Quizshow dafür gleich viermal. Lediglich am Dienstag, dem 17. Februar, zeigt der Sender die Eishockey-Playoffs der Männer.

In der letzten Februarwoche ist der Schrecken vorerst vorbei. Dann qualmen von Montag bis Freitag ab 18 Uhr wieder die Köpfe von Bernhard Hoëcker, Wotan Wilke Möhring und ihren Gästen.