Bei "In aller Freundschaft" sorgt ein überraschender Rollenwechsel für Aufsehen. Die Tochter von Dr. Roland Heilmann kehrt zurück – allerdings mit einer neuen Darstellerin.

Rollenwechsel bei "In aller Freundschaft": Lisa Schroth hat ein neues Gesicht bekommen

Nach drei Jahren ist Lisa Schroth wieder ein Teil der Sachsenklinik.

Leipzig. – Bei "In aller Freundschaft" hat eine bekannte Figur ein überraschendes Comeback gefeiert. Nach drei Jahren Pause ist die Tochter von Dr. Roland Heilmann zurück in der Sachsenklinik. Allerdings mit einem anderen Gesicht.

Für viele Fans bedeutet das wahrscheinlich eine Umstellung, denn die Rolle der Lisa Schroth wird künftig von einer anderen Schauspielerin verkörpert.

Abschied nach 18 Jahren bei "IaF": Ella Zirzow kehrt nicht zurück

Über viele Jahre war Ella Zirzow das Gesicht der Arzttochter. Insgesamt 18 Jahre lang prägte sie die Figur und wurde von zahlreichen Zuschauern untrennbar mit Lisa Schroth verbunden. Vor drei Jahren zog sich die Schauspielerin aus der Serie zurück, um sich auf ihr Studium zu konzentrieren.

Eine Rückkehr der ursprünglichen Darstellerin stand offenbar nicht zur Debatte. Stattdessen entschieden sich die Macher der ARD-Serie für eine Neubesetzung.

Neue Lisa in der Sachsenklinik: Wer ist Louise Sophie Arnold?

Seit der aktuellen Folge ist Louise Sophie Arnold in der Rolle zu sehen. Die 25-Jährige bringt neben ihrer Schauspiel-Ausbildung bereits reichlich Erfahrung mit. In TV-Serien wie "Alarm für Cobra 11", "Soko" oder "Der Bergdoktor" wirkte sie bereits mit.

Auch familiär ist sie in der Film- und Fernsehbranche verwurzelt. Ihr Vater Thomas Arnold hat eine lange Filmografie und wirkte beispielsweise im Oscar-prämierten Film "Das Leben der Anderen" mit.

Fan-Reaktionen auf neue Lisa Schroth in der Sachsenklinik

Die Reaktionen der Zuschauer fallen gemischt aus. Auf Instagram äußern die Fans Bedauern über den Darstellerwechsel. Kommentare wie "Sehr schade, dass Ella nicht mehr die Lisa spielt" oder "Bestimmt ist die neue Lisa auch ganz toll. Trotzdem kann ich das so gar nicht leiden, wenn da plötzlich eine völlig andere Person dieselbe Rolle spielt" stehen zwischen Glückwünschen für die neue Schauspielerin.

Auch die "In aller Freundschaft"-Darstellerin Alexa Maria Surholt meldete sich in den Instagram-Kommentaren zu Wort. Sie betonte, dass es für Stamm-Zuschauer ungewohnt sein werde, ein anderes Gesicht zu sehen. Gleichzeitig sagte sie aber auch: "Die private Ella wird immer Teil von 'In aller Freundschaft' bleiben."