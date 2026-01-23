Ein Instagram-Beitrag der ARD-Serie "In aller Freundschaft" sorgt für Unruhe unter den Fans. Die offizielle Homepage soll abgeschaltet werden. Zuschauer fürchten ein mögliches Serien-Aus der Sachsenklinik.

"In aller Freundschaft" vor dem Aus? Das steckt hinter dem rätselhaften Instagram-Post

Leipzig. – Ein Beitrag auf Instagram hat bei den Fans von "In aller Freundschaft" für Verunsicherung gesorgt. Viele Zuschauer fragen sich: Steht die beliebte ARD-Serie womöglich vor dem Aus? Der Hintergrund ist jedoch ein anderer.

"In aller Freundschaft": Fans fürchten Serien-Aus

Auslöser der Diskussion ist ein Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Serie. Dort wurde angekündigt, dass die bisherige Internetseite der Sendung eingestellt wird. In dem Post heißt es, man verabschiede sich "mit einem digitalen Tränchen" von der Homepage, die ab dem 2. Februar nicht mehr erreichbar sein wird.

In den Kommentaren machten viele Zuschauer ihrem Bedauern Luft. Einige nutzen die Webseite regelmäßig für Hintergrundinfos und Bilder. Andere gingen noch weiter und äußerten die Sorgen, dass die Abschaltung ein erstes Anzeichen für ein mögliches Ende der Serie sein könnte. Äußerungen wie: "Ist das die Vorstufe zur Absetzung der Serie?" häufen sich. Vereinzelt glauben Zuschauer an mögliche Sparmaßnahmen des Senders.

Diese Befürchtung wurde jedoch rasch relativiert. In dem Instagram-Beitrag heißt es, dass Inhalte künftig gebündelt über soziale Netzwerke und die ARD Mediathek angeboten werden. An der Zukunft der Serie ändere sich nichts.

"IaF": Große Fangemeinde und erfolgreiches Spin-off

"In aller Freundschaft" gehört zu den langlebigsten und erfolgreichsten Formaten im deutschen Fernsehen. Seit 1998 begleitet die ARD-Serie das Leben und Arbeiten in der fiktiven Sachsenklinik in Leipzig.

Zahlreiche Auszeichnungen, darunter die Goldene Henne und der Bambi, unterstreichen den Erfolg. Mit inzwischen deutlich mehr als 1.000 Folgen ist die Serie für viele Menschen ein fester Bestandteil des Dienstagabends.

Der anhaltende Erfolg führte 2015 sogar zum erfolgreichen Spin-off "In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte".