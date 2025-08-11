Gerne würde Stefan Mross Matthias Reim als Gast in seiner Schlagershow "Immer wieder sonntags" begrüßen. Dessen Sohn, Julian Reim, verrät den Grund, weshalb sein Vater bisher nicht dort war.

Deshalb tritt Matthias Reim nicht bei "Immer wieder sonntags" auf

Rust. – Zahlreiche Prominente waren am Sonntag, dem 10. August, bei der Jubiläumsausgabe von "Immer wieder sonntags" zu Gast bei Stefan Mross (49), unter anderem auch Julian Reim (28). Dabei verriet der Sohn des Sängers Matthias Reim (67) auch, weshalb sein Vater nicht in Rust auftreten will.

Dabei hätte Mross den bekannten Schlagerstar gerne bei "Immer wieder sonntags". Reim stehe quasi ganz oben auf der Wunschgästeliste. Das hat Mross auch im Gespräch mit Julian deutlich gemacht. Dieser kann das gut nachvollziehen.

Stefan Mross will Matthias Reim zu "Immer wieder sonntags" holen

Er habe seinen Vater vor Kurzem auch schon gefragt, weshalb er noch nie bei "Immer wieder sonntags" aufgetreten sei. Das will Stefan Mross genauer wissen und fragt neugierig nach.

"Es ist ihm einfach zu früh", gibt der 28-Jährige lachend zurück. Kein Wunder, denn die ARD-Show beginnt jeden Sonntag um 10.03 Uhr.

Doch das Argument will Mross nicht gelten lassen und hat eine Idee. "Gut, wenn Matthias Reim kommt, dann verschieben wir die Show auf 12 Uhr", verkündet er dem begeisterten Publikum. Offen ist nun, ob der Sender bei diesem Plan mitspielt.