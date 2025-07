Schlagersänger Matthias Reim will in diesem Sommer Ferien nachholen. Deshalb hat er die Zahl seiner Auftritte reduziert. Mitte August geht es dann weiter.

Dresden - Endlich mal wieder richtig Ferien: Sänger Matthias Reim hat seinen Tour-Betrieb im Sommer abgespeckt, um mit der Familie zu entspannen. „Leute, ich habe jetzt 20 Jahre keine Ferien mehr gehabt. Meine Kinder konnten mich drei, vier Tage im Sommer erleben und ansonsten war ich on Tour. Deshalb habe ich gesagt: 'Ich will das nicht mehr'“, sagte Reim der Deutschen Presse-Agentur.

Zuerst sei er mit seinen großen Kindern in den Urlaub gefahren und nun folge der Urlaub mit Frau und der kleinen Tochter, verriet der Sänger. „Einfach mal Urlaub, keine Musik, kein Privatflieger, der dich abholt und schnell zum Konzert bringt. Jetzt will ich nur ununterbrochen nichts tun, einfach nur baden gehen, Eis und Pizza essen und chillen.“ Die Familie besitzt ein Ferienhaus am Comer See in Oberitalien.

Siesta an Hitzetagen und abends an den See

Ohnehin outet sich Reim als Sommertyp. „Ich finde den Sommer herrlich und mag warme Tage. Aber bei 36 oder 37 Grad Celsius ziehe ich mich mittags ins klimatisierte Haus zurück und sitze dort den Nachmittag aus“. An Hitzetagen sei er nur morgens und abends draußen. „An einem solchen Tag abends aufs Motorrad zu steigen, an den See runterzufahren, um dort einen Espresso zu trinken - das ist einfach toll.“ Reim lebt am Bodensee.

„Juni, Juli, August. Das sind die Monate, wo ich zum Kind werde, gerne mit meinem Boot rausfahre und schwimmen gehe, wirklich gerne mit meiner Familie abhänge. Ich quatsche und rede, spiele viel Schach und verbringe meine Zeit, ohne in den Kalender zu schauen und schon wieder die Bordkarte für den nächsten Flieger herunterladen zu müssen“, sagte der Künstler.

Ab 15. August ist Reim aber wieder auf Tour. Nach einem Auftritt in Eisenhüttenstadt folgen Konzerte in Chemnitz (16.8.), Forst (29.8.), Oranienburg (30.8.) und Kamenz (5.9.).