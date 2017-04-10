Günther Jauch begeistert Millionen Zuschauer – doch sein Privatleben hält er weitgehend geheim. In Potsdam lebt er mit seiner Frau Thea ruhig und zurückgezogen. Auch mit 69 Jahren bleibt er einer der beliebtesten Deutschen.

Günther Jauch gehört zu Deutschlands beliebtesten Moderatoren. Vor allem "Wer wird Millionär" machte ihn berühmt und zum Millionär.

Halle (Saale)/DUR. - Aus dem deutschen TV ist er nicht wegzudenken: Günther Jauch gestaltet seit Jahrzehnten die Abende von Millionen Fernsehzuschauern und gilt als einer der beliebtesten TV-Moderatoren Deutschlands.

Das Manager Magazin schrieb über Jauch mal: „Jauch, der nette Sadist von nebenan, hilft den Hilflosen und bremst die Überheblichen. Er verführt und manipuliert. Am Ende lachen alle, und Jauch lacht mit.“ Die Shows, von Jauch und seiner Produktionsfirma sind meist Quotengaranten. Hier ein paar überraschende Fakten über Günther Jauch:

Günther Jauch lebt in Potsdam ganz ohne Rampenlicht

Mit seiner Frau Dorothea Sihler, liebevoll Thea genannt, und vier Kindern lebt Günther Jauch seit den 1990er Jahren in Potsdam am Heiligen See. Jauch und Sihler haben zwei leibliche Kinder und zwei aus Russland adoptierte Waisenkinder.

Jauch bemüht sich, sein Privatleben von der Öffentlichkeit abzuschirmen. Im Podcast von Kurt Krömer verriet Jauch 2023, dass er im Schnitt zwei Mal pro Woche gegen falsche Berichte der Klatschpresse vorgehe. Das koste ihn zwar Lebenszeit, sei aber wichtig, um für sein Recht einzustehen.

Günther Jauchs Kindheit war "keine witzige Zeit"

In einer Talkshow mit Maybrit Illner zum Thema" Erziehung heute", berichtete Jauch 2007, dass seine Kindheit alles andere als lustig war. Nur ungern erinnere er sich an seine Kindertage: „Ich möchte nicht noch mal jung sein. Ich war ein schwer erziehbares Kind und es war keine witzige Zeit.“

Günther Jauch als Förderer von Kunst und Kultur

Seit vielen Jahren ist der TV-Moderator Günther Jauch als Förderer von Kunst und Kultur bekannt. So engagierte er sich für den Wiederaufbau historischer Gebäude in seiner Heimatstadt Potsdam, unterstützt in der brandenburgischen Landeshauptstadt laut Medienberichten auch eine Schule und das Kinderhilfsprojekt Arche.

Jauch sammelt selbst Kunst. Ein von ihm gekauftes Gemälde verlieh er im Frühling 2024 nach Merseburg. Das Bild „Jungen mit Rabe“ vom englischen Maler Henry Charles Bryant hatte Jauch dabei gekauft, ohne zu wissen, wer der Künstler war.

Günther Jauch hat ein eigenes Weingut und Haus auf Sylt

2010 haben Günther Jauch und seine Frau Thea das Weingut von Othegraven in Rheinland-Pfalz übernommen, das einst seinen Vorfahren gehört hatte. 2018 wurden Jauchs Weine erstmals bei Aldi verkauft.

Während dem Hochwasser Anfang Juni 2024 griff Günther Jauch selbst zum Spaten: Da um sein Weingut in Othegraven das Wasser stand, half Jauch mit dem Befüllen von Sandsäcken gegen schlimmere Schäden anzukämpfen.

Neben dem Weingut besitzt er auch ein Haus auf Sylt. Es soll in der exklusiven Dünensiedlung Westerheide liegen.

Günther Jauch gehört zu den populärsten Deutschen

Der Moderator der RTL-Wissensshow "Wer wird Millionär" gilt als überaus gebildet. Nach einer Emnid-Umfrage von 2003 konnte sich damals zudem tatsächlich jeder zweite Deutsche den 60-Jährigen als Bundeskanzler oder Bundespräsident vorstellen.

2017 wurde Günther Jauch laut einer Forsa-Umfrage zusammen mit Alt-Bundespräsident Joachim Gauck als größtes lebendes Vorbild der Deutschen genannt.

So viel verdient Günther Jauch mit „Wer wird Millionär?“

Durch seine Rolle als Moderator bei „Wer wird Millionär?“ hat sich Günther Jauch zur Kultpersönlichkeit entwickelt. Viele Zuschauer fragen sich, wie viel Jauch selbst verdient. Laut dem VermögenMagazin bekommt er pro Folge eine Gage von rund 125.000 Euro. Offiziell bestätigt hat Jauch diese Summer allerdings nie.

Das macht ihn zu einem der am besten bezahlten Fernsehmoderatoren in Deutschland. Über die Jahre hat Jauch mit seiner Arbeit ein großes Vermögen angehäuft. Das Magazin schätzt sein Gesamtvermögen auf etwa 55 Millionen Euro. Allein 2025 soll er zehn Millionen Euro verdient haben.

Die Karriere von Günther Jauch: Vom Sport-Radio zum Quiz-König bei RTL

Die Journalisten-Karriere von Günther Jauch begann als Sportmoderator beim Radio des Bayrischen Rundfunks und mit der B3-Radioshow zusammen mit Thomas Gottschalk.

Nach dem Wechsel zum Fernsehen ging es über den Bayrischen Rundfunk zum ZDF und dort zum "Aktuellen Sportstudio".

Ab 1990 war er für RTL tätig, zunächst vor allem als Moderator von "Stern TV" und Sport-Sendungen, 1999 wurde dann die erste Folge von "Wer wird Millionär" ausgestrahlt. Das Format moderiert Jauch bis heute.

Ab 2011 moderierte er in der ARD vier Jahre lang eine wöchentliche Politk-Talkshow, die er jedoch nach Reibereien mit den Gremien der ARD beendete.

Neben "Wer wird Millionär" moderiert Jauch immer wieder weitere Shows, TV-Quizze oder Jahresrückblicke auf RTL.

Zahlreiche Preise für RTL-Moderator Günther Jauch

In seinen vielen Jahren vor der Kamera hat Günther Jauch zahlreiche Preise gewonnen, viele davon auch mehrfach: die Goldene Kamera, die Goldene Henne, den Bambi, den Grimme-Preis, die goldene Romy und den Deutschen Fernsehpreis.

Zudem wurde Jauch auch schon als "Krawattenmann des Jahres", als "beliebtester Deutscher", als "Winzer des Jahres" und vom Gault Millau als "Gastronom des Jahres" ausgezeichnet.

Übrigens: Das Abitur von Günther Jauch soll gar nicht so gut gewesen sein, wie sicher die meisten seiner Zuschauer von Jauch erwartet hätten. Wie Jauchs langjähriger Freund Marcel Reif 2006 in einem Interview mit der B.Z. verriet, lag Jauchs Abi-Note nur bei 3,1.