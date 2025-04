Günther Jauch - eher bekannt für seine locker, lässige Art - konnte sich mitten in der Sendung von "Wer wird Millionär?" einen Seitenhieb in Richtung von AfD-Chefin Alice Weidel nicht verkneifen. Was passiert ist.

Köln. - Nanu? Was war denn da passiert? Bei der neuesten Ausgabe von "Wer wird Millionär?" lässt sich der sonst für seine nette Art bekannte Moderator Günther Jauch zu einer Spitze gegen AfD-Politikerin Alice Weidel hinreißen.

Blitzerfotos des Kandidaten werden bei "Wer wird Millionär?" gezeigt

Schuld daran war Kandidat Paul Meyer. Der ist gebürtiger Österreicher und lebt seit einiger Zeit in Ravensburg am Bodensee. Über den Kandidaten wusste Jauch, dass er gerne in jede Radarfalle rumpelt.

Auch interessant: Warum WWM-Moderator Günther Jauch mitten in der Show das Studio verlässt

Eine Collage aus Blitzerfotos, die nach der 16.000-Euro-Frage gezeigt wird, verdeutlicht dies. Meyer erklärt: "Ich arbeite an einer Gesamtkunstwerk-Ausstellung – dadurch, dass der Fotograf immer hinter der Kamera steht, hier bin ich mal davor, das sind Selbstporträts."

Günther Jauch mit Seitenhieb in Richtung AfD-Politikerin Alice Weidel

Durch die wiederholten Geschwindigkeitsübertretungen handelte sich der Kandidat ein einmonatiges Fahrverbot in Deutschland ein.

Während dieser Zeit sei er dann nur noch in Österreich gefahren, berichtet Tag24 über die RTL-Sendung. "Aber ich zahle Steuern ausschließlich in Deutschland", fügt Meyer hinzu.

"Ja, das sagt Alice Weidel auch", gibt Günther Jauch zurück und spielt damit auf deren Wohnsitz in der Schweiz an. Kandidat Paul Meyer kontert locker und nimmt sich dabei selbst auf die Schippe: "Sie liefern ihr auch Argumente heute – 'Die Ausländer, wissen tun's auch nix anscheinend'", und kann sich einen Seitenhieb in Richtung Weidel ebenfalls nicht verkneifen. "Bitte nicht abschieben!", fügt er an.

Auch interessant: Unglaublich! WWM-Kandidat misstraut einem Sachsen - bei einer Frage zu Sachsen

Vergleich zum österreichischem "Wer wird Millionär?"

Bekannt war Meyer sowohl die deutsche als auch die österreichische Version der Sendung. Früher habe er diese immer mit seiner Großmutter schaut.

Auch spannend: Rückblick: Traum von drei Millionen Euro: Warum Köthenerin bei „Wer wird Millionär“ kein Risiko eingehen wollte

"Wir sind uns nicht ganz einig gewesen, wer denn der bessere oder sympathischere Moderator war", lässt er Jauch wissen und fügt an: "Meine Großmutter hat immer gesagt: 'Der Günther Jauch ist ein toller Mann'."

Kandidat scheitert an 64.000-Euro-Frage in der RTL-Quiz-Show

Der Wortabtausch zwischen Meyer und Jauch endet jedoch bei der 64.000-Euro-Frage. Auf die Frage, welches wissenschaftlich als Zeus Faber bekannte Tier eines seiner Beutetiere im Namen trägt, liegt der Kandidat zwar mit seinem Bauchgefühl richtig, geht aber das Risiko nicht ein. Die Antwort "Heringskönig" wäre richtig gewesen.

Mit viel Applaus wurde der Kandidat vom Publikum verabschiedet. Er nimmt 32.000 Euro mit nach Hause.