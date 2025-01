Sie wird die Hauptrednerin: AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel will am 25. Januar in Halle ihre Anhänger auf den Wahlkampf einstimmen.

Magdeburg/MZ - Die Stadt Halle wird Schauplatz für den bundesweiten Wahlkampfauftakt der teils rechtsextremen AfD. Am kommenden Sonnabend, 25. Januar, will Spitzenkandidatin Alice Weidel in der Halle-Messe vor 4.500 Anhängern reden. AfD-Gegner kündigen derweil lautstarke Proteste an. Mögliche Zusammenstöße will die Polizei „mit einer hohen Anzahl an Einsatzkräften“ verhindern, wie die Polizeiinspektion Halle in einem Schreiben an Anwohner und Gewerbetreibende verspricht.