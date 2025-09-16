Schauspieler, Maler, Tagträumer: Robert Redford wollte nie nach Hollywood und wurde einer der größten und unberechenbarsten Stars der Filmbranche. Jetzt ist er mit 89 Jahren gestorben.

HALLE/MZ. - Schauspieler wollte er nie werden. Und keinesfalls ein Star. Jedenfalls nicht aus Vorsatz. Malen wollte der Sohn eines kalifornischen Buchhalters, und das am liebsten weitab – irgendwo in Europa. Aufgewachsen im Los Angeles der 1940er und 1950er Jahre, genoss Robert Redford, der stets seine einfache Herkunft betonte, die Freiheit der Vorstädte. In allem war er eher ein Tagträumer als ein Stratege. Einer, der alles locker anging. Spielerisch. „Hollywood war nie mein Traumziel“, sagte Redford 2010 dem Magazin „Esquire“. „Ich wurde nebenan geboren.“