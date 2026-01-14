Wenn in der DDR abends die Titelmelodie im Fernsehen lief, wurde es im Wohnzimmer ruhig. Familien saßen zusammen vor dem Bildschirm. Krimis, Kinder- und Kultserien prägten den Alltag. Viele davon sind bis heute unvergessen.

Gemeinsames Fernsehen im Jahr 1979, als es in den meisten Haushalten nur ein Fernsehgerät gab.

Halle (Saale)/Magdeburg/DUR. – Wenn abends in der DDR die Titelmelodie einer Serie erklang, wurde es in den Wohnzimmern still. Der Kaffeetisch war abgeräumt, der Fernsehsessel zurechtgerückt, und selbst die Kinder wussten: Jetzt beginnt etwas Wichtiges, ob Kriminalfall, Arztgeschichte oder Märchenfigur. Einige Formate wurden zu echten Klassikern, die bis heute in Ost und West bekannt sind.

Das Fernsehen der DDR war weit mehr als reine Unterhaltung. Serien dienten der politischen Bildung, der gesellschaftlichen Selbstvergewisserung und der Stärkung sozialistischer Werte. Dennoch waren viele Produktionen handwerklich hochwertig und beim Publikum äußerst beliebt.

1. Polizeiruf 110 (ab 1971)

Der Polizeiruf 110 ist wohl die bekannteste Fernsehserie aus der DDR und eines der langlebigsten Krimiformate im deutschsprachigen Fernsehen überhaupt. Die erste Folge lief am 27. Juni 1971 und war eine direkte Reaktion der DDR auf den westdeutschen "Tatort".

Dreharbeiten zum "Polizeiruf 110" in Halle: Die Krimireihe wird bis heute fortgesetzt. Foto: picture alliance/dpa/MDR/filmpool fiction/Felix Abraham

Die Serie zeigte die Arbeit der Volkspolizei bei der Aufklärung von Verbrechen. Anders als im Westen standen hier allerdings alltägliche Verbrechen im Mittelpunkt: Diebstahl, Betrug, Jugendkriminalität oder familiäre Konflikte. Gewalt wurde nur sparsam gezeigt, um das Bild eines "sicheren Sozialismus" nicht zu erschüttern.

Die Täter waren oft "fehlgeleitete Bürger". Damit wollte die Serie zeigen: Auch im Sozialismus gibt es Konflikte, doch sie sind lösbar. Der enorme Erfolg führte dazu, dass der Polizeiruf die Wende überlebte und bis heute neue Folgen produziert werden.

2. Blaulicht (1959 bis 1968)

Bevor es den Polizeiruf gab, war "Blaulicht" die erfolgreichste Krimiserie der DDR. Sie beruhte auf echten Fällen der Volkspolizei. Was Blaulicht so außergewöhnlich machte, war die dokumentarische Erzählweise: Viele Fälle wurden in Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizei entwickelt.

Die Episoden sollten den Zuschauern zeigen, wie Polizei und Justiz tatsächlich arbeiten. Die Serie war dabei bewusst realistisch und bodenständig, etwa bei Kleinkriminalität, Diebstählen oder Schmuggelgeschichten.

Die DDR-Fernsehserie "Blaulicht" basierte auf realen Fällen der Volkspolizei. Foto: Imago/Frank Sorge

Die meisten Verbrechen wurden mit grenzüberschreitenden Motiven und Bezug zu Westdeutschland erzählt, was zum Teil der Tatsache geschuldet war, dass die DDR-Offiziellen glaubten, im Sozialismus selbst gebe es kaum noch echte Kriminalität.

Nach dem Bau der Berliner Mauer 1961 und dem Wegfall dieser Erzähloptionen geriet die Serie aber immer stärker in Erklärungszwang und wurde schließlich eingestellt.

3. Das unsichtbare Visier (1973 bis 1979)

Die Serie "Das unsichtbare Visier" führte das Publikum direkt in den geheimen Kampf zwischen Ost und West. Das DDR-Fernsehen wagte sich dabei an ein Genre, das sonst von Hollywood dominiert wurde: die Spionageserie. Hauptfigur Werner Bredebusch kämpfte verdeckt im Westen gegen Kriegsverbrecher, Kapitalisten und feindliche Geheimdienste.

Die Botschaft war eindeutig: Die DDR stand moralisch auf der richtigen Seite. Dennoch fesselte die Serie durch Tempo, Spannung und internationale Schauplätze. Ziel war es, die DDR-Geheimdienste als notwendig und ehrenhaft darzustellen. "Das unsichtbare Visier" hatte Kultstatus und war eines der größten Fernsehereignisse der 1970er Jahre.

4. Der Staatsanwalt hat das Wort (1965 bis 1991)

Diese Serie war anders: "Der Staatsanwalt hat das Wort" zeigte kriminelle Fälle, wie sie tatsächlich vorgekommen sein könnten, und von einem realen Staatsanwalt kommentiert wurden. Peter Przybylski, früher Pressesprecher der DDR-Generalstaatsanwaltschaft, trat vor und nach jeder Folge auf und ordnete die gezeigten Vergehen ein.

Die Schauspielerin Angelika Waller und der Schauspieler Rolf Hoppe im Film "Hubertusjagd – Der Staatsanwalt hat das Wort" Foto: Imago/Cola Images

Die Reihe lief von 1965 bis 1991 und umfasste 140 Folgen. Statt spektakulärer Mordfälle standen alltägliche Delikte im Mittelpunkt: Betrug, Diebstahl oder fahrlässige Tötung. Thematisch ging es darum, die gesellschaftlichen Ursachen von Verbrechen zu beleuchten, um so ein Bewusstsein für präventives Verhalten zu schaffen.

Eine Geschichte, die in der DDR lange nicht gezeigt wurde, drehte sich um eine Republikflucht, weil dieses Thema politisch heikel war. Die Episode mit dem Namen "Risiko" wurde erst zehn Jahre später, im Jahr 1990, ausgestrahlt.

5. Rentner haben niemals Zeit (1978 bis 1979)

Während viele DDR-Serien große politische Themen oder tiefgründige Fragen behandelten, brachte "Rentner haben niemals Zeit" eine andere Facette des Alltags ins Fernsehen: die des aktiven, lebendigen Ruhestands.

Herbert Köfer (r.), der in der DDR-Serie "Rentner haben niemals Zeit" den Paul Schmidt verkörperte, wirkte in seiner rund 80-jährigen Karriere in mehr als 300 Film- und Fernsehproduktionen mit. Foto: Imago/ari

Im Mittelpunkt stehen Oma Anna und Opa Paul Schmidt, ein rüstiges Ehepaar, das von einem gemütlichen Leben weit entfernt ist. Denn alle in ihrem Umfeld brauchen ihre Hilfe, ihren Rat oder einfach nur ihr offenes Ohr. Die Serie lief 1978 und 1979 im Programm des Fernsehens der DDR und umfasst 20 Folgen.

6. Spuk im Hochhaus, Spuk von draußen und Spuk unterm Riesenrad

Mit "Spuk im Hochhaus", "Spuk von draußen" und "Spuk unterm Riesenrad" zeigte das DDR-Fernsehen, dass es auch fantasievolle Unterhaltung beherrschte. Diese Serien waren vor allem bei Kindern beliebt, weil sie mit Geistern, Humor und überraschenden Wendungen spielten.

Spuk unterm Riesenrad (1979): Kinder erwecken aus Versehen Figuren aus einer Geisterbahn zum Leben, die fortan Abenteuer erleben.

Kinder erwecken aus Versehen Figuren aus einer Geisterbahn zum Leben, die fortan Abenteuer erleben. Spuk im Hochhaus (1982 bis 1983): In einem Berliner Hochhaus spukt ein verfluchtes Diebespaar aus dem Mittelalter, das sieben gute Taten vollbringen muss, um Erlösung zu finden. Die sieben Episoden liefen als samstägliche Kinder-Highlights immer nachmittags.

In einem Berliner Hochhaus spukt ein verfluchtes Diebespaar aus dem Mittelalter, das sieben gute Taten vollbringen muss, um Erlösung zu finden. Die sieben Episoden liefen als samstägliche Kinder-Highlights immer nachmittags. Spuk von draußen (1987): Eine Familie zieht in ein vermeintlich ruhiges Haus im Erzgebirge, doch dort wartet ein Roboter-Opa und spukt mehr, als man denkt.

7. Unser Sandmännchen (seit 1959)

Kaum eine Figur hat die Kindheit in der DDR so geprägt wie das Sandmännchen. Seit seinem ersten Auftritt am 22. November 1959 gehörte es für Millionen Kinder zum festen Abendritual. Wenn der kleine Mann mit Zipfelmütze und Spitzbart erschien, wusste jedes Kind: Jetzt ist Schlafenszeit.

Vorher aber gab es noch eine kurze Geschichte, oft mit liebevoll gestalteten Figuren, leiser Musik und einer Atmosphäre, die beruhigte und Geborgenheit vermittelte.

Das ostdeutsche (links) und das westdeutsche Sandmännchen im Vergleich. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Besonders beliebt waren die unzähligen Fahrzeuge, mit denen das Sandmännchen anreiste. Mal kam es mit der Rakete, mal im U-Boot, im Jeep, auf dem Motorrad oder sogar auf einem fliegenden Teppich. Diese Mini-Abenteuer weckten Fantasie und Fernweh.

Nach der Wiedervereinigung verschwanden viele DDR-Figuren aus dem Fernsehen, doch das Ost-Sandmännchen überlebte. Es war so tief im Herzen der Menschen verankert, dass es sich gegen das westdeutsche Konkurrenz-Sandmännchen durchsetzte und bis heute ausgestrahlt wird.

8. Mach mit, mach’s nach, mach’s besser (1964 bis 1991)

Mit "Mach mit, mach’s nach, mach’s besser" schuf das DDR-Fernsehen eine Sendung, die Generationen von Kindern prägte. Es war keine gewöhnliche Spielshow, sondern ein Mitmach-Spektakel, bei dem sich Schulklassen, Pioniergruppen und Sportgemeinschaften in spannenden Parcours, Geschicklichkeitsübungen und Teamwettkämpfen miteinander maßen.

Wenn eine Fernsehsendung es schaffte, ganz Ostdeutschland vor dem Bildschirm zu vereinen, dann war es "Mach mit, mach’s nach, mach’s besser". Foto: Imago/Karl-Heinz Stana

Wenn Moderator Adi mit seiner markanten Stimme zum Start aufrief, saßen Millionen Kinder gespannt vor dem Bildschirm, und viele Zuschauer versuchten, die Aufgaben zu Hause gleich mitzumachen.

Klettern, rennen, balancieren, Rätsel lösen: Alles zählte. Dabei ging es nicht nur um sportliche Leistung, sondern vor allem um Teamgeist, Fairness und Zusammenhalt. Genau das machte den Reiz aus: Jeder konnte sich vorstellen, selbst einmal dort zu stehen, angefeuert von der eigenen Klasse.