Egal ob "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" im ZDF oder "Sturm der Liebe" im Ersten: Sie alle sind Garanten für die Zuschauerzahlen der öffentlich-rechtlichen Sender. In den kommenden Wochen fliegen die Sendungen jedoch mehrfach aus dem Programm.

Von "Bares für Rares" bis "Sturm der Liebe": Darum fallen diese Sendungen von ARD und ZDF aus

In den kommenden Wochen streichen die ARD und das ZDF etliche ihrer Sendungen aus dem Programm.

Berlin/Mainz/DUR. - In den kommenden Wochen ändert sich das Programm von ARD und ZDF maßgeblich. Zahlreiche beliebte Sendungen fallen aus - darunter die Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" sowie die ZDF-Trödelshow "Bares für Rares".

ARD und ZDF schmeißen Programm für Olympia über den Haufen

Der Grund für die Programmänderungen der beiden öffentlich-rechtlichen Sender sind die Olympischen Winterspiele. Diese finden vom 6. bis 22. Februar in den italienischen Austragungsorten Mailand und Cortina d’Ampezzo statt.

Für die ARD als olympischen Übertragungspartner haben die Sportereignisse Programmpriorität. Auch das ZDF überträgt Olympia an ausgewählten Tagen.

Diese ARD-Sendungen müssen für Olympia weichen

Deshalb fallen die ARD-Soaps "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" am 9., 11., 13., 17. und 19. Februar aus. Stattdessen überträgt die ARD dann die Olympischen Spiele. Am 16. Februar fallen die Sendungen zusätzlich aus, da dann der Rosenmontagsumzug gezeigt wird.

An allen anderen Werktagen laufen die Serien zur gewohnten Zeit: „Rote Rosen“ startet um 14.10 Uhr, „Sturm der Liebe“ folgt um 15.10 Uhr.

Auch die Fans der Quizsendungen "Wer weiß denn sowas?" und "Quizduell-Olymp" müssen stark sein. Ihre Sendungen müssen am Freitag, den 6. Februar, ebenfalls für Olympia weichen.

Die ausgefallenen Quiz-Shows kehren bereits am Montag, dem 9. Februar, zu ihren gewohnten Sendezeiten zurück. „Wer weiß denn sowas?“ läuft dann wieder täglich um 18 Uhr, gefolgt vom „Quizduell-Olymp“ um 18.45 Uhr.

Zusätzlich zeigt das Erste werktags um 11.15 Uhr Wiederholungen von "Wer weiß denn sowas?". Auch in der ARD-Mediathek sind die Shows abrufbar.

"Bares für Rares", "Bergdoktor", Rosenheim-Cops": ZDF-Sendungen setzen wegen Olympia aus

Für das ZDF ist die Trödelshow "Bares für Rares" ein Quotengarant. Von Montag bis Freitag können Fans immer von 15.05 Uhr bis 16 Uhr eine neue Folge gucken. Am 10., 12., 16. und 18. Februar müssen Fans jedoch auf die kultige Show von Moderator Horst Lichter verzichten. An diesen Tagen übernimmt das ZDF die Olympia-Übertragung.

Eingefleischte Fans der "Rosenheim-Cops" müssen ebenfalls auf ihre Lieblingskommissare verzichten. Am 10. Februar zeigt das ZDF stattdessen Rodeln und Skispringen. Bereits am 17. Februar wird die ausgefallene Folge nachgeholt.

Auch "Der Bergdoktor" Dr. Martin Gruber muss in eine Zwangspause. Am 12. Februar werden auf dem Sendeplatz um 20.15 Uhr die Olympischen Winterspiele übertragen. Ab dem 19. Februar kehrt "Der Bergdoktor" dann wieder wie gewohnt ins Abendprogramm zurück.