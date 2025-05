Die große Doppel-Schau zum Achtzigsten: In Amsterdam feiern gleich zwei Museen den deutschen Ausnahmekünstler Anselm Kiefer in einer grandiosen Ausstellung.

Landschaften, Schlachtfelder, Brachen: Kolossales Kiefer-Werk in der großen Eingangshalle des Stedelijk-Museums in Amsterdam

AMSTERDAM/MZ. - Für einen Besuch in Amsterdam braucht man keinen besonderen Grund. Der Charme der Stadt reicht völlig aus. In diesem Frühjahr gibt es aber einen! Es ist die große Anselm-Kiefer-Ausstellung, die in zwei Teilen im Van-Gogh- und gleich nebenan im Stedelijk-Museum zu bestaunen ist. Es ist eine goldglänzende Werkschau zum 80. Geburtstag des Künstlers. Sie überrascht und überwältigt mit der verführerischen Opulenz der Bilder, die wie maßgeschneidert die beiden Museen noch bis Anfang Juni 2025 prägen. Im Van-Gogh Museum allein drei Riesensäle in drei Etagen!