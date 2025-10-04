weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Heinz Rudolf Kunze im Interview: „Unser größtes Problem? Dass Deutschland abrutscht auf den Zustand eines Entwicklungslandes“

Nach einem Nachwuchsfestival vor 45 Jahren stehen die Plattenfirmen Schlange bei einem Mittzwanziger mit Brille und Schnauzbart. Für Heinz Rudolf Kunze war das die Rettung vor dem Schuldienst, für die deutsche Rockmusik ein Geschenk. Auf seinem 47. Album „Angebot und Nachfrage“ zeigt sich der Deutschrocker kein bisschen leiser.

Von Steffen Könau Aktualisiert: 06.10.2025, 06:42
Heinz Rudolf Kunze nimmt auf seinem neuen Album und im Interview kein Blatt vor den Mund.
Heinz Rudolf Kunze nimmt auf seinem neuen Album und im Interview kein Blatt vor den Mund. Foto: Rene Gaens

Halle/MZ. - Achteinhalb Minuten änderten sein Leben. Vor 45 Jahren kletterte der angehende Lehrer Heinz Rudolf Kunze auf eine Bühne in Nürnberg, er sang sein Lied „Bestandsaufnahme“, und als er fertig war, standen die Plattenfirmen Schlange.