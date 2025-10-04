Heinz Rudolf Kunze im Interview „Unser größtes Problem? Dass Deutschland abrutscht auf den Zustand eines Entwicklungslandes“

Nach einem Nachwuchsfestival vor 45 Jahren stehen die Plattenfirmen Schlange bei einem Mittzwanziger mit Brille und Schnauzbart. Für Heinz Rudolf Kunze war das die Rettung vor dem Schuldienst, für die deutsche Rockmusik ein Geschenk. Auf seinem 47. Album „Angebot und Nachfrage“ zeigt sich der Deutschrocker kein bisschen leiser.