Die Pianistin Ragna Schirmer hat ihre Professur an der Zürcher Hochschule der Künste angetreten – und bleibt Halle verbunden. Dieser Tage gastiert sie in der Händel-Halle.

Von Sachsen-Anhalt in die Schweiz und immer wieder gern zurück: Ragna Schirmer ist eine Konzertpianistin und erfolgreiche Klavierpädagogin.

HALLE/MZ. - Nein, das will sie gleich klarstellen: „Die Konzerte in der halleschen Händel-Halle am 12. und 13. Oktober sind nicht mein Abschied von der Stadt!“ Die Pianistin und Klavierpädagogin Ragna Schirmer hat gehört, dass man in Halle, wo viele das Gras wachsen hören, genau darüber spekuliert. Dabei ist auch schon das nächste Konzert seit langem terminiert, der Vorverkauf läuft: Am 31. Dezember wird Ragna Schirmer im Steintor-Variete spielen. Um 17 Uhr geht es los, um das zu Ende gehende Jahr so zu verabschieden, wie Ragna Schirmer es liebt: Mit Musik im Herzen.