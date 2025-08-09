weather heiter
Die Wissenschaftlerin Melanie Wald-Fuhrmann forscht zu musikalischen Vorlieben und was darüber entscheidet, welche Lieder wir gut oder schrecklich finden. Im Interview erklärt sie die Hintergründe.

Aktualisiert: 11.08.2025, 06:20
Die Schlagermusik von Helene Fischer gefällt vielen – vielen anderen aber auch gar nicht. (Foto: Imago/Christian Schroedter)

Über Musikgeschmack lässt sich streiten. Woher kommt er, wohin führt er, wodurch wird er beeinflusst. Ein Gespräch mit der aus Schwerin stammenden Professorin Melanie Wald-Fuhrmann, Leiterin des Max-Planck-Instituts für empirische Ästhetik in Frankfurt (Main). Mit ihr hat Gunnar Leue gesprochen.