Unter dem Motto „One Festival. Two Shows. Two Worlds.“ kehrt Till Lindemann im Sommer 2026 nach Leipzig zurück. Vorverkauf für das Open-Air-Festival startet heute.

Leipzig/MZ. - Wo er auftaucht, ist Alarm. Eben erst protestierten ein paar Handvoll Menschen gegen Till Lidemanns Teilnahme am Leipizger Opernball, wenige tage später schon feierten mehr als 10.000 Fans den Sänger der Band rammstein beim Start seiner Solo-Tour „Meine Welt“, die Till Lindemann quer durch Europa fürhen wird.

Zum Auftakt erlebte die restlos ausverkaufte Quarterback-Arena in Leipzig eine spektakuläre Show des gebürtigen Leipzigers. Begleitet von Kristin Kaminski (Bass), Daniel Lohner (Guitar), Brynn Route (Keyboards), Joseph Letz (Drums) und Emily Ruvidich (Guitar) mischte Lindemann Metal und Melodie mit Härte und Herz.

Die „Meine Welt“-Arena-Tour ist ein Unternehmen der Superlative. Über 10.000 Fans feierten den Pop-Provokateur Lindemann in Leipzig, weitere 25 Konzerte in Europa folgen. Überall bringt Till Lindemann eine gigantische Show auf die Bühne. 60 Tonnen Material wurden angefahren und 120 Meter Traversen und 25 Kilometer Kabel verlegt, um den Superstar der Neuen Deutschen Härte angemessen zu präsentieren.

Ein episches Erlebnis

Vom Publikum gab es dafür Jubel, von Veranstalter Matthias Winkler, Chef der Mawi Concert GmbH, den Sold-Out-Award. „Till Lindemann ist ein Meister des starken Sounds und des überwältigenden Designs. Mit der ihm eigenen Urkraft schafft er epische Live-Erlebnisse und große Emotionen“, lobte Winkler nach dem fulminanten Tourstart mit den Songs von Lindemann Album „Zunge 2025“ und dem neuen Hit „Prostitution“, der es auf Platz 3 der Charts schaffte. Nach Leipzig wird Lindemann unter anderem auch noch in Dresden, Dortmund, Istanbul und München spielen.

Noch in Leipzig aber kündigte der 62-Jährige seine Rückkehr nach Leipzig an. Im Sommer kommenden Jahres will Lindemann erstmals sein eigenes „Till Fest“ am Völkerschlachtdenkmal veranstalten. Das Festival findet am 3. und 4. Juli 2026 statt, das Motto der beiden Open-Air-Shows lautet „One Festival. Two Shows. Two Worlds“.

Die Auftritte werden die beiden einzigen Live-Konzerte von Till Lindemann in Europa in 2026 sein. Beim Till-Fest sollen weitere Bands Lindemann begleiten. Namen werden noch bekanntgegeben, der Vorverkauf für die Veranstaltung aber startet bereits ab dem 30.10.2025 um 16 Uhr.