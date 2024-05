verbindet Klassiker, Walzer, Film- und Opernmusik mit Popsongs zu einer einzigartigen Mischung. 2024 gibt er einige Konzerte in Deutschland - unter anderem in Magdeburg und Leipzig. Foto: dpa/dpa-Zentralbild | arifoto UG

Magdeburg/DUR - Der niederländische Geiger André Rieu ist 2024 wieder auf Tour. Paris, Abu Dahbi, Mexiko Stadt - gemeinsam mit seinem Johann Strauss Orchester wird er Zuschauer auf der ganzen Welt mit einzigartiger Musik verzaubern. Im Juni kommt Rieu nach Leipzig und Erfurt.

Wo finden die Konzerte von André Rieu statt?

Auch in Deutschland gibt André Rieu 2024 einige Konzerte. Bereits im im Januar war er unter anderem in Rostock, Berlin und Hannover zu sehen. Am 19. Januar trat er auch in Magdeburg auf.

André Rieu verbindet Klassiker, Walzer, Film- und Opernmusik mit Popsongs: Daraus entsteht eine einzigartige Mischung, die Groß und Klein begeistern.

Wann finden die nächsten André Rieu Konzerte in Deutschland statt?

4. Juni 2024 Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

Leipzig - Quarterback Immobilien Arena 5. Juni 2024 Erfurt - Messehalle Erfurt

Erfurt - Messehalle Erfurt 6. Juni 2024 Leipzig - Quarterback Immobilien Arena

Leipzig - Quarterback Immobilien Arena 23. November 2024 Frankfurt - Festhalle

Was kosten die Tickets für André Rieu?

Wenige Tickets gibt es noch für den 4. und 6. Juni 2024 in Leipzig ab 78,67 Euro auf biberticket.de. Die Konzerte in Erfurt und Frankfurt sind bereits ausverkauft.

Wie bezahlt man auf biberticket.de?

Wer sein Ticket bei biberticket.de erwirbt, hat verschiedene Bezahlmöglichkeiten. Eine Bezahlung ist per Sepa Lastschriftmandat, Visa-Karte, Klarna, PayPal und giropay möglich.

Alle Angaben ohne Gewähr. (Stand: 07.05.2024)