Damit die Zeit nicht nur verrinnt: Einige Tipps zum kunstvollen Zeitvertreib am Jahresanfang – in Halberstadt, auf Schloss Neuenburg und in der Neuen Nationalgalerie in Berlin.

Der Zeit beim Vergehen zusehen: Christian Marclays „The Clock“ in der Neuen Nationalgalerie

HALLE/BERLIN/MZ. - Selten tickt es noch am Handgelenk, noch seltener schlägt ein Gong oder ruft es „Kuckuck. Kuckuck“. Die Zeit wird heute meist leise, leuchtend, digital gemessen und vergeht doch wie eh und je. Sie verfliegt oder zieht sich quälend in die Länge – während die Minute immer sechzig Sekunden, die Stunde 60 Minuten hat.