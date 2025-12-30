Zum Tod von Rosemarie Rataiczyk Eine stille, beständige Künstlerin
Hallesche Malerin und Textilkünstlerin: Rosemarie Rataiczyk ist 95-jährig gestorben.
Aktualisiert: 31.12.2025, 10:08
HALLE/MZ. - Sie hat selten im Vordergrund gestanden, es lag ihr persönlich fern. Still und beständig, stark, hellwach und am Kunst- wie am Zeitgeschehen interessiert, lebte und arbeitete die Künstlerin an der Seite ihres Mannes, des Malers Werner Rataiczyk, der fast auf den Tag vor fünf Jahren in seinem 100. Jahr gestorben ist. An diesem Montag ist nun Rosemarie Rataiczyk gegangen, wie ihr Sohn, der Maler und Mitgründer des Kunstvereins „Talstrasse“ Halle, der Mitteldeutschen Zeitung mitteilte. Die Malerin und Textilkünstlerin wurde 95 Jahre alt.