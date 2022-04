Witze hinter dem Eisernen Vorhang

Anfrage an Radio Jerewan: Der Leipziger Kabarettist erinnert sich an Witze aus der DDR und den sozialistischen Bruderstaaten.

Halle/MZ - „Was passiert, wenn man in der Wüste den Sozialismus aufbaut? Zunächst gar nichts, aber mit der Zeit wird der Sand knapp.“ Ein Witz, der die Miss- und Mangelwirtschaft in der DDR auf den Punkt brachte. Bernd-Lutz Lange hat diesen und andere Witze, so erinnert er sich, bereits im Jahr 1967 Westdeutschen erzählt, die auf der Leipziger Messe zu Gast und begierig auf Ost-Witze waren. Nachzulesen ist das in seinem neuen Buch „Freie Spitzen“, in denen er nicht nur die Witzekultur der DDR, sondern auch der sozialistischen Staaten vorstellt, die, wie es im Westen hieß, der Ostblock waren.