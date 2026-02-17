Die Journalistin Jana Hensel sieht in ihrem aktuellen Buch das Ende der Demokratie in Ostdeutschland kommen. Aber so richtig sicher ist sie sich nicht.

Augustusplatz in Leipzig, aber nicht im Herbst 1989: Montagsdemonstration gegen die geplanten Hartz-IV-Gesetze im Jahr 2004

HALLE/MZ. - Nennen wir es Helikop-ter-Journalismus. Der funktioniert so: Steht im Osten ein deutschlandweit relevanter Gedenkanlass oder eine politische Alarmlage ins Haus – und fast immer fällt beides in jüngerer Zeit zusammen –, kommt von Westen oder Berlin ein Autor herab, um zu erklären, wie die Menschen am Ort ticken. Die kommenden ostdeutschen Landtagswahlen sind da ein guter Anlass. Medien-Aufmerksamkeit ist garantiert. Und auf die ist der Helikopter-Autor angewiesen, der seinen Bericht meistens mit einem Staunen beginnt. Oder mit einem Erschrecken.