Der Winter ist wieder in Sachsen-Anhalt eingekehrt. Am Mittwoch ist mit Neuschnee zu rechnen. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

Winter ist wieder da! Schnee und Schneeregen zur Wochenmitte – Eisige Nächte

Das Winterwetter ist zurück: Auch zur Wochenmitte ist mit Neuschnee zu rechnen.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Tiefdruckgebiet bringt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) feuchte Luft nach Sachsen-Anhalt. Daher ist zur Wochenmitte vielerorts mit Schneefall, Regen und glatten Straßen zu rechnen.

Schneefall in Sachsen-Anhalt hält zur Wochenmitte an

Am Mittwoch, dem 18. Februar, lockert sich die Wolkendecke am Morgen nicht auf. Der Schnee zieht in Richtung Süden, danach wandern auch die Wolken ab. Bei Temperaturen zwischen -1 und 2 Grad weht der Wind schwach aus nördlicher Richtung. Auf dem Brocken gibt es stürmische Böen.

In der Nacht zu Donnerstag, dem 19. Februar, sinken die Temperaturen auf bis zu -9 Grad. Örtlich kann es laut DWD Schneeschauer geben.

Eisige Temperaturen in der Nacht zum Freitag

Am Donnerstag, dem 19. Februar, wird es wolkig und trocken. Die Temperaturen bleiben zwischen -2 und 1 Grad. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

In der Nacht zu Freitag, dem 20. Februar, wird es vorübergehend klar und niederschlagsfrei. Die Temperaturen gehen auf bis zu -9 Grad zurück, im Harz sogar auf bis zu -13 Grad.

Rutschiger Start ins Wochenende in Sachsen-Anhalt

Laut dem DWD wird es am Freitag, dem 20. Februar, heiter. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 0 und 2 Grad.

In der Nacht zu Samstag, dem 21. Februar, ziehen von Westen her dichte Wolken auf. In den Morgenstunden kann es schneien. Glatte Straßen sind bei Temperaturen bis -6 Grad nicht ausgeschlossen.

Sturmböen auf dem Brocken zum Wochenende

Am Samstag, dem 21. Februar, ist es zunächst bedeckt und regnerisch. Erst ab der zweiten Tageshälfte lassen die Niederschläge von Norden her nach. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, im Harz zwischen 4 und 7 Grad. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

In der Nacht zu Sonntag, dem 22. Februar, hält sich eine geschlossene Wolkendecke, dazu fällt immer wieder Regen.